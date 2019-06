Buon compleanno Renzo Arbore | Nella Ottolenghi | Lionel Messi…

Buon compleanno - Juliette Lewis! : Viso d'angelo, ma anima inquieta: se dovessimo riassumere in poche parole chi è Juliette Lewis – volto di punta di numerosi thriller e film d'autore negli Anni '90 e oggi rocker consumata -, potremmo descriverla proprio così. Mascella prominente, fossette e look improbabili sul red carpet e non - “Indossavo indumenti a caso del mio armadio. Mi piaceva che non ci fosse uno stile”, rivelò in un'intervista di qualche anno fa -, Juliette è entrata ...