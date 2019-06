BPER Banca Beach Volley Tour Trionfo Benazzi Leonardi e Alfieri Sacripanti nella prima

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Divertimento e anche tanto spettacolo per la seconda tappa delche ha visto 32 coppie (16 maschili e altrettante nel tabellone femminile), darsi battaglia sulla sabbia degli stabilimenti Bagni Traiano e Lido delle Rose di Margherita di Savoia per unaassoluta del circuito in Puglia. In campo femminile la vittoria è andata alla coppia romagnola, quarta classificatatappa del campionato italiano,che ha vinto senza problemi 2-0 (21-13, 21-15) la finale contro una delle coppie più attese del torneo, Giacosa/Pico. Terzo gradino del podio per le seconde delatappa del campionato Italiano a Milano, le rivelazioni Meniconi/Galazzo che hanno approfittato della rinuncia a disputare la finale per la terza piazza da parte di Culiani/Pisani, quarte, di un ottimo torneo e un po’ affaticate. La partita più spettacolare ...

