Bolamì | quando il crochet è un sogno che si realizza

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Bikini o intero? Tinta unita o fantasia? Quale modello scegliere? Ogni costume racconta una storia e un modo di essere. Dietro al brandc’è la bella storia della giovane designer Michela Mazzini, che dal 2017 produce capi beachwear in modo artigianale. Al brand, infatti, ha subito voluto dare la sua impronta, definendolo «frizzante, energetico e creativo». I principi su cui Michela si basa sono pochi: il made in Italy, l’artigianalità e la qualità, intesa sia nella scelta dei materiali usati, sia nella cura della lavorazione a mano. Perché sono i dettagli a fare la differenza. Il risultato? Ogni costume da bagno è unico e rispecchia l’anima di chi lo indossa. La cura per i dettagli, del resto, è già nel nome. Michela in questo progetto ha messo tutta se stessa. «Ho deciso di giocare con le sillabe chiamando questo progettoperché racchiude più significati: “BO” ...