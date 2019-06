Bitter Sweet | anticipazioni | NAZLI | cosa nasconde a FERIT?

tvsoap

(Di lunedì 24 giugno 2019) I fan italiani di– Ingredienti d’amore sono già “pazzi” della coppia formata daPiran (Ozge Gurel) eAslan (Can Yaman): tra i due, almeno per ora, non c’è stato nulla, ma la storyline legata all’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) creerà i presupposti per un loro avvicinamento sentimentale. Nonostante ciò, la giovane cuoca dovrà continuare a mentire all’imprenditore per proteggere la sorella Asuman (Ilayda Akdogan)., news: Demet sul punto di comprometteree Asuman Dando un’occhiata allesi scopre che la perfida Demet (Alara Bozbey), gelosa per le attenzioni che il suo exriserva a, vorrà evitare che i “piccioncini” si piacciano troppo e, al fine di bloccare sul nascere il loro amore, scriverà una lettera anonima – che ovviamente farà ...

