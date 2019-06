Basket | Europei 2019 | le convocate dell’Italia ai raggi X Zandalasini | Sottana e Penna

Basket femminile - Europei 2019 : le 12 convocate dell’Italia. Restano fuori Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini : Marco Crespi ha deciso: sono state scelte dal CT della Nazionale italiana di Basket femminile le dodici azzurre che da giovedì prenderanno parte agli Europei. Risolti gli ultimi dubbi della vigilia: dentro Caterina Dotto e Nicole Romeo, Restano fuori Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini. Di seguito l’elenco completo delle 12 convocate: 0 Caterina Dotto 3 Nicole Romeo 7 Giorgia Sottana 9 Cecilia Zandalasini 10 Francesca Dotto 13 Valeria De ...

Calendario Europei Basket femminile 2019 : date - gironi - programma - orari e tv : Si aprirà questa settimana uno degli appuntamenti più attesi per la pallacanestro internazionale nella stagione estiva: da giovedì 27 giugno a domenica 7 luglio si svolgeranno infatti gli Europei 2019 di basket femminile, in programma tra Serbia e Lettonia. L’Italia ha conquistato agevolmente la qualificazione e sarà inserita nel girone C con Ungheria, Turchia e Slovenia, con l’obiettivo di superare la prima fase e di chiudere almeno al sesto ...

Basket femminile - Italia convincente ma sconfitta in Belgio nell’ultimo test pre-Europei : Nel primo dei due match amichevoli in Belgio che concludono la preparazione dell’Italia per gli Europei che inizieranno la prossima settimana in Serbia e Lettonia, le azzurre sono state sconfitte per 79-76 dalla Nazionale di casa. La pur positiva prova delle ragazze di coach Marco Crespi non si è riuscita a tradurre in vittoria, ma i buoni segnali sono molti, considerato che le belghe sono tra le più quotate per la vittoria a livello ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per le Qualificazioni. Conferme al femminile - novità al maschile : Sono state diramate le convocazioni della nazionale maschile e femminile per le Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2019, che sono praticamente gli Europei di Basket 3×3. Le partite sono in programma a Riga in Lettonia dal 27 giugno all’1 luglio 2019. Tra le donne c’è il solito quartetto che ha saputo conquistare uno storico oro ai Mondiali, mentre rivoluzionata la squadra maschile con la presenza anche di alcuni giocatori di ...

Basket - Gianni Petrucci : “La Virtus Bologna chiede la wild card in EuroCup? Sono deluso - valuto di non candidare più l’Italia per il girone degli Europei 2021” : E’ un Gianni Petrucci che sembra tornato indietro di qualche anno, quello che si pone davanti alla penna di Andrea Tosi per La Gazzetta dello Sport. Il presidente della FIP, infatti, tra considerazioni sull’imminente finale della Serie A e sulla Nazionale che prossimamente affronterà il viaggio in Cina, tuona contro la Virtus Bologna, “rea” di aver deciso di giocare l’EuroCup, da cui si aspetta l’ufficialità ...

Europei Basket femminile 2019 – Italia ok in amichevole : le azzurre superano il Belgio e aspettano la vincente di Spagna-Russia : L’Italia supera il Belgio nel terzo impegno amichevole in preparazione di EuroBasket Women 2019: le ragazze di Marco Crespi aspettano la vincente di Spagna-Russia Nel terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), a Saragozza l’Italia ha sconfitto il Belgio (Bronzo all’Europeo 2017, quarto al Mondiale 2018) col punteggio di 60-49. Le migliori marcatrici azzurre, con 14 punti, ...

Basket femminile : Italia in spolvero a Saragozza nel percorso verso gli Europei - Belgio battuto : Prestazione convincente dell’Italia nella preparazione agli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Le azzurre, impegnate nel torneo di Saragozza, hanno superato il Belgio con una partita girata nel corso del terzo quarto, con un parziale di 17-2. Per le ragazze di coach Marco Crespi ci sono 14 punti di Elisa Penna e Sabrina Cinili, oltre a 12 di Giorgia Sottana, mentre per le giocatrici ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Basket – Tutto pronto per gli Europei femminili : 8 amichevoli prima dell’esordio per le 17 azzurre convocate : Partiranno da Treviso le 17 azzurre convocate in vista degli Europei femminili di Basket 2019: saranno 8 le amichevoli prima dell’esordio Il 23 maggio a Treviso prende il via il raduno della Nazionale Femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Lettonia e Serbia). Lo staff tecnico coordinato da Marco Crespi ha diramato l’elenco delle 17 azzurre che si alleneranno per due settimane alla ...

Basket femminile - le convocate dell’Italia per il raduno che porterà agli Europei. Tra loro le 12 azzurre per la rassegna continentale : Sono state diramate poco fa dal settore agonistico della FIP le convocazioni per quel che riguarda il raduno della Nazionale di Basket femminile che porterà verso gli Europei di Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Questi i nominativi delle atlete scelte da coach Marco Crespi, che raggiungeranno Treviso il 23 maggio e dalle quali usciranno le 12 che prenderanno parte alla rassegna continentale: 3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, ...

Basket femminile : scelte le 17 per il raduno che porterà agli Europei. Tra loro le 12 convocate per la rassegna continentale : Sono state diramate poco fa dal settore agonistico della FIP le convocazioni per quel che riguarda il raduno della Nazionale di Basket femminile che porterà verso gli Europei di Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Questi i nominativi delle atlete scelte da coach Marco Crespi, che raggiungeranno Treviso il 23 maggio: 3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, Passalacqua Ragusa) 5 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Reyer Venezia) 7 ...