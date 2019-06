Badminton | European Games 2019 | inizia con tre sconfitte il cammino italiano a Minsk

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nonal meglio l’avventura degli azzurri delaglidi: oggi infatti hanno perso il via le fasi a gironi di tutti i tornei. L’Italia è presente con cinque atleti in tre dei cinque tabelloni, ma in tutte le gare odierne i nostri rappresentanti sono usciti sconfitti, sempre in due partite. Nel Girone è del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dal finlandese Eetu Heino, che vince per 21-8 21-13, mentre nel Girone A del doppio maschile Giovanni Greco e Kevin Strobl sono superati dagli olandesi Jelle Maas e Robin Tabeling, che si impongono per 21-15 21-11, infine nel Girone B del doppio femminile Silvia Garino e Lisa Iversen sonodalle ucraine Maryna Ilyinskaya e Yelyzateva Zharka, che portano a casa la vittoria per 21-9 21-7. Singolare maschile – Girone E Eetu Heino (Finlandia) b. Rosario Maddaloni (Italia) 21-8 ...