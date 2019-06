Azzurre attente | la Cina è vicina

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Segnano poco (1 gol in tre partite), subiscono poco (1 gol in tre partite), corrono molto, non mollano mai. Le cinesi. Soprannome: le «Steel Roses». Prossime avversarie dell’Italia all’ottavo di finale del Mondiale francese. Squadra ostica, scorbutica, composta da calciatrici che sul piano fisico non reggono il paragone con le europee, ma in quanto a dinamismo non hanno nulla da invidiare alle colleghe più quotate. Laè vi. Si gioca martedì allo stadio de la Mosson di Montpellier (ore 18). Laè arrivata agli ottavi come migliore terza, in un girone di fuoco con Germania e Spagna (qualificate) e Sudafrica (eliminata). Il miglior risultato nella storia della nazionale è la finale raggiunta esattamente vent’anni fa nel 1999 – ultima partecipazione dell’Italia – quando si arrese agli Stati Uniti dopo una sfida epica, chiusa ai rigori, che di fatto replicava – ...