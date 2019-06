Automobilista non paga! Il parcheggiatore abusivo lo pesta (Di lunedì 24 giugno 2019) La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un uomo di 28 anni con precedenti di polizia che avrebbe aggredito un Automobilista che si era rifiutato di pagare l'obolo. La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un uomo di 28 anni con precedenti di polizia, residente a Monreale nel palermitano, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione del Daspo urbano.



L'episodio si è verificato lo scorso weekend a Palermo gli agenti sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Sofia dove un giovane, in attesa di essere medicato, ha riferito di essere stato aggredito, alcune ore prima, da un parcheggiatore abusivo. L’aggressione fisica sarebbe scaturita dal rifiuto di pagare la sosta libera della sua autovettura in un parcheggio comunale.



Nel giro di poche ore il parcheggiatore è stato individuato e rintracciato. "Dagli approfondimenti effettuati - spiegano dalla Questura -, è stato appurato che il 28enne era già stato denunciato dagli agenti nel corso di servizi specifici disposti dalla Questura, in quanto sorpreso nello svolgimento illegale dell’attività di guardamacchine e quindi avvezzo a tali condotte, essendo stato già nel recente passato sanzionato ed allontanato da quei luoghi".



L'uomo in passato è stato destinatario di un Daspo Urbano, emesso dal Questore, con cui gli è stato vietato, per un periodo di due anni di accedere e stazionare nella stessa area in cui è stato beccato poco dopo. Il giovane parcheggiatore, riconosciuto dalla vittima, è stato indagato in stato di libertà per i reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione del Daspo urbano.