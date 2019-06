ATP Antalya – Andreas Seppi ko all’esordio | l’azzurro rimontato in tre set

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il tennista azzurro passa in vantaggio di un set, prima di venire ribaltato dall’avversario australiano che stacca così il pass per il secondo turnoesce subito di scena dal torneo ATP di, in Turchia, perdendo al primo turno al cospetto di Bernard Tomic. L’azzurro non riesce a difendere il vantaggio ottenuto nel primo set, perdendo poi al terzo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Ennesima delusione per l’atleta altoatesino, costretto ad alzare bandiera bianca contro un avversario più indietro di lui nel ranking ATP.L'articolo ATPko all’esordio, l’azzurroin tre set dall’australiano Tomic SPORTFAIR.

OA_Sport : Tennis, ATP 250 Antalya 2019: Andreas Seppi perde al primo turno contro Bernard Tomic dopo oltre due ore - federtennis : ???? Tre italiani oggi in gara nei circuiti #ATP e #WTA ???? ?? Eastbourne Camila #Giorgi vs Hsieh Marco #Cecchinato… - livetennisit : ATP Antalya: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Andreas Seppi -