Atalanta | la conferma di Gasperini | “tentato dalla Roma | adesso voglio il Real Madrid”

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se lapoteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’, Gian Piero, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ma ho sempre tenuto le distanze in attesa del risultato del campionato -precisa l’allenatore ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su rai Radio 1-. C’è una stima reciproca ma non c’è mai stato un vero tentativo. Era una cosa che mi stimolava ma non siamo mai andati oltre”. “Siamo speranzosi di incontrare le migliori in Champions League anche perché abbiamo visto la composizione delle fasce e ci ...

