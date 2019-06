Arriva il video del nuovo singolo dei Modà | Quel sorriso in volto anticipa l’album

Immigrazione - il video che svela il trucco degli scafisti : come fanno Arrivare le persone a Lampedusa : Un video girato da un aereo del progetto Mas dell'Agenzia Frontex documenta il trasbordo di un gruppo di migranti da un motopesca su una imbarcazione più piccola. Il tutto avviene a circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa. La nave madre - subito dopo il trasbordo - si è allontanata puntando ve

Fernando Torres dice addio al calcio : “E’ Arrivato il momento di dire stop” -VIDEO- : RITIRO Fernando Torres- addio al calcio dell’ex campione del Mondo 2010. El Nino Torres dice basta dopo la recente esperienza in Giappone nelle file del Tokyo. Un addio un po’ a sorpresa, ma inevitabile. La sensazione è che l’attaccante abbia preferito dire basta dopo i continui ko fisici e dopo, soprattutto, una gloriosa carriera. Esperienze […] L'articolo Fernando Torres dice addio al calcio: “E’ arrivato il ...

Maturità 2019 - notte prima degli esami/ Video - è Arrivata l'alba : si inizia! : Maturità 2019, notte prima degli esami. E' tutto pronto per l'inizio della prima prova degli esami di stato: come avete passato la notte?

Vasco Rossi - Concerto a Cagliari 2019 - Scaletta/ Video : 'la nave del rock è Arrivata' : Vasco Rossi conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di Cagliari. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

VIDEO – Sarri alla Juventus - Arriva la reazione degli Ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

Auto : Arriva il primo airbag esterno per proteggere i passeggeri dai pericolosi impatti laterali [VIDEO] : Le case Automobilistiche hanno virtualmente coperto ogni centimetro quadrato dell’interno di un veicolo con la protezione degli airbag, quindi per la sua ultima tecnologia in materia, il fornitore tedesco ZF ha pensato fuori dagli schemi. ZF ha, infatti, presentato una novità mondiale per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli: un sistema di airbag esterno per ridurre notevolmente le forze associate agli incidenti con impatti laterali. La ...

Dipendenza da internet e videogiochi : Arriva in Italia il primo servizio di prossimità territoriale per prevenirla e affrontarla : Lo sviluppo della tecnologia porta con sé anche nuove malattie digitali, ancora poco conosciute, ma che coinvolgono sempre di più sia gli adulti, sia i bambini e gli adolescenti (si stima siano 300mila in Italia i ragazzi fra i 12 e i 15 anni con un problema di Dipendenza da internet). Technostress, sindrome da iperconnessione, no mobile fobia (paura di rimanere senza connessione mobile), FOMO (“fear of missing out”, di essere tagliati fuori ...

FOOTLOCKER - IN FILA PER YEEZY BOOST 350 V2/ Video - ressa a Milano : Arriva la polizia : FOOTLOCKER di Milano, in FILA per YEEZY BOOST 350 V2 "Bred". Obiettivo: acquistarle e poi rivenderle subito. Video ressa, arriva la polizia.

Stadia - Arriva a novembre lo streaming dei videogame di Google : Il servizio, che permette di giocare da tv, pc, smartphone e tablet senza console, verrà lanciato in Italia a 9,99 euro al mese con circa 30 titoli iniziali. E si potrà anche pagare solamente per quel che si gioca

Giro d’Italia – Roglic aiutato da tifosi invadenti : Arriva la sanzione per lo sloveno [VIDEO] : tifosi spingono Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma penalizzato di 10 secondi arriva la stangata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma è stato penalizzato di 10 secondi nella classifica generale a causa di un episodio che non è di certo passato inosservato. Due tifosi hanno infatti spinto per diversi metri Roglic aiutandolo ad avvicinarsi ai suoi rivali, Nibali e Carapaz, che si erano staccati. Lo sloveno non ha fatto un ...

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 - Maurizio Arrivabene : “Faccio il tifo per tutti i piloti italiani” : Nel corso delle prove libere del GP d’Italia del Mugello della MotoGP a sorpresa nel box della Ducati è stato intervistato da Sky Maurizio Arrivabene: “Quella del Mugello è davvero una pista che ti prende dentro, non posso mancare. Io faccio il tifo per tutti i piloti Italiani”. Maurizio Arrivabene AL MUGELLO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Good Omens su Amazon Prime Video il 31 maggio - dal creatore di American Gods Arriva una nuova parabola sociale : Sbarca Good Omens su Amazon Prime Video: l'attesa miniserie britannico-statunitense basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, "Buona Apocalisse a tutti!", arriva sulla piattaforma di streaming da oggi, 31 maggio. Sei episodi, dalla durata di 50-55 minuti ciascuno, per immergersi nel mondo creato da Gaiman, autore e sceneggiatore televisivo. Il romanzo originale è una commedia metafisica sull'Apocalisse, nonché una parabola ...

Arriva Pokèmon Sleep - monitorerà il sonno dei videogiocatori : Poke'mon Sleep, applicazione per smartphone iOS e Android in arrivo nel 2020, lo farà attraverso un nuovo sensore che si collega al cellulare grazie al bluetooth e con i dati ottenuti modificherà l'esperienza di gioco dell'utente

Arriva Pokèmon Sleep - monitorerà il sonno deo videogiocatori : Poke'mon Sleep, applicazione per smartphone iOS e Android in arrivo nel 2020, lo farà attraverso un nuovo sensore che si collega al cellulare grazie al bluetooth e con i dati ottenuti modificherà l'esperienza di gioco dell'utente