Arrestato il padre della bimba di 8 mesi morta a Salerno

(Di lunedì 24 giugno 2019) Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere diper pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È statoGiuseppe Passariello, ilpiccola di 8nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di. La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel carcere diper il pericolo di fuga, contro di lui le accuse di ripetuti maltrattamenti, di lesioni, di omicidio volontario e omissione di soccorso. La madre rimane indagata.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti la famiglia viveva in condizioni di disagio sociale. Ilsoprattutto aveva diversi precedenti a suo carico e aveva lasciato da poco una comunità di recupero per tossicodipendenti.