Ape Escape | Sony celebra con un video il ventesimo anniversario della serie

EscApe at Dannemora : capolavoro mancato per la serie tv di Ben Stiller - : Niccolò Sandroni Escape at Dannemora è la prima regia di Ben Stiller per una serie tv thriller: con un cast “da film” e una storia dal potenziale elevato, il risultato poteva essere un altro In Escape at Dannemora Ben Stiller dirige Benicio del Toro, Paul Dano e un’irriconoscibile Patricia Arquette, per una serie tv thriller basata su una storia vera. Ben Stiller lo conosciamo per i film comici e romantici, nella veste di attore o ...