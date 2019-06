Anticipazioni Un posto al Sole inizio luglio | Marina convinta di aver riconosciuto Arturo

Un posto al sole Anticipazioni - trame settimanali : Beatrice insoddisfatta della sua storia : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana, daranno ampio spazio all'ossessione amorosa di Diego nei confronti di Beatrice. Nel frattempo sarà sempre maggiore la crisi tra Vittorio e Alex, mentre Marina avrà il suo bel daffare con un inaspettato "ospite" che si aggirerà per la sua villa, inoltre ci verranno fornito nuovi dettagli su Leonardo. Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate di tutte le puntate di upas che andranno ...

Anticipazioni Un posto al sole al 28 giugno : Leonardo e la Cirillo si avvicinano : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno svelati ulteriori dettagli sul misterioso personaggio di Leonardo Arena. L'amico di Tommaso si avvicinerà pericolosamente a Serena che, dal canto suo, avrà modo di scoprire qualcosa di inquietante sul conto dell'uomo. Nel frattempo Marina dovrà fare i conti con un losco figuro che si aggirerà per la sua villa, ma le telecamere potrebbero inchiodarlo. Leonardo e Serena sempre più vicini Negli ...

UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 21 giugno : i sospetti di Diego su Eugenio : Ecco le trame e le Anticipazioni della nuova puntata di Un POSTO al SOLE che andrà in onda oggi, venerdì 21 giugno 2019 su Rai3.

Anticipazioni Un posto al sole al 28 giugno : il sosia di Tommaso mostra un ignoto lato oscuro : La puntata di Un posto al sole di ieri 20 giugno si è conclusa con l'arrivo a Napoli della barca di Tommaso guidata da Leonardo Arena. Roberto, Filippo e Serena si sono recati sul molo ad aspettare il loro ospite e questa sera daranno il loro addio al parente defunto. Nonostante i trascorsi non certo facili, anche la Cirillo ha accettato di partecipare alla cerimonia funebre per dare l'estremo saluto a Tommaso, disperdendo le sue ceneri in mare. ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 24 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5281 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 24 giugno 2019: Vittorio (Amato D’Auria) va in crisi dopo che Anita lo bacia… Leonardo Arena (Erik Tonelli) organizza un pranzo a sorpresa… Filippo (Michelangelo Tommaso) viene a sapere di dover partire il giorno dopo per Londra con il padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Diego (Francesco Vitiello) è sempre più sicuro che sia Eugenio (Paolo Romano) sia ...

Anticipazioni Un posto al sole 1-5 luglio : Diego proverà a dimenticare Beatrice : "Un posto al sole" continua a collezionare ottimi numeri, in termini di auditel, anche nel caldo periodo estivo. La soap, giunta ormai alla ventitreesima edizione, è infatti un punto fermo del palinsesto di Raitre che ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 20:45, propone nuovi entusiasmanti episodi. Come anticipato da Michelangelo Tommaso, le prossime puntate regaleranno al pubblico scenari del tutto inaspettati che lasceranno i fan della ...

Un posto al sole : NICOTERA rischia di essere investito da un’auto e… [Anticipazioni] : Nelle attuali puntate di Un posto al sole, i telespettatori hanno già appreso chi è veramente l’amante di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi): si tratta della new entry della soap, ovvero l’avvocato Aldo Leone (Luca Capuano). Ma qualcun altro non ha afferrato bene come stanno le cose e ciò in questi giorni è causa di un grosso equivoco… Una serie di elementi ha fatto sì, infatti, che Diego (Francesco Vitiello) travisasse ...

Un posto al sole/ Anticipazioni 21 e 20 giugno : l'utimo saluto a Tommaso : Un posto al sole: Anticipazioni e la trama della nuova puntata, in onda venerdì 21 giugno. L'ultimo saluto a Tommaso mentre Leonardo...

Anticipazioni Un posto al sole 1-5 luglio : Serena e Leonardo si conosceranno meglio : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 luglio di Un posto al sole, la soap tra le più amate di sempre. L'appuntamento sarà come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 circa su Rai 3. Ecco allora cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea. Upas, spoiler inizio luglio 2019 Le Anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 luglio 2019 di Un posto al sole ci raccontano che Diego muoverà delle accuse ...

UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 20 giugno : l'ossessione di Diego per Beatrice : Un POSTO al SOLE: Anticipazioni e la trama nella nuova puntata in onda stasera, giovedì 20 giugno 2019. Gli inquilini contro Alex

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5280 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 giugno 2019: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) porgono l’ultimo saluto a Tommaso. Intanto scopriamo che forse Leonardo (Erik Tonelli) non è chi vuol far credere di essere… Niko (Luca Turco) avverte Beatrice (Marina Crialesi) riguardo ai pericoli di una relazione con un uomo sposato… Alex (Maria Maurigi) ha ...