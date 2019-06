Angelo Sanzio | il “Ken umano” rivela | “Avevo una fibrosi negli zigomi | incidendo la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019), il concorrente del Grande Fratello 16 noto come “il Ken umano” per i suoi molteplici interventi di chirurgia estetica, hato a Realiti su Rai2 di aver dovuto sottoporsi di recente ad una nuova operazione. Questa volta però, non per qualche nuovo ritocchino, bensì per rimuovere due protesi di silicone che gli erano state impiantate a sua insaputa e che gli stavano causando dei problemi. “Ho rimosso del silicone che a mia insaputa un chirurgo italiano mi ha iniettato sottopelle facendomi credere fosse acido ialuronico – ha raccontato-. La zona degliiniziava a presentare una, erano durissimi. Ho deciso allora di affidarmi al professor Alessandro Gualdi che ho avuto il piacere di conoscere grazie a Barbara D’Urso nel suo salotto di Pomeriggio 5”. FQ Magazine ...

