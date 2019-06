Andrea Zelletta in lutto! L'ex tronista ha perso la nonna

(Di lunedì 24 giugno 2019)uscente di Uomini e Donne, ha condiviso con i follower il dolore per la perdita della: il suo messaggio sui social. Grave lutto per, exdi Uomini e Donne, che hal’amatanelle ultime ore: sul suo profilo Instagram il messaggio che ha voluto condividere con i fan.“Ciao nonnina, proteggimi da lì su”, ha scrittosul suo profilo social, annunciando così di averl’amata. Lui, che ha sempre raccontato di essere molto legato alla famiglia e di aspirare, un giorno, a costruire qualcosa di forte e duraturo così come hanno fatto i suoi genitori, non ha nascosto il dolore immenso provato per la scomparsa di una figura così importante per lui e per i suoi cari e ha affidato a poche, ma importanti parole, la sua sofferenza. Da parte dei fan, tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza per il triste momento che si è trovato ad affrontare il giovane modello.