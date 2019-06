Andrea Damante ha un inconveniente e si sfoga | “Siete degli sfigati”

Chi è Barbara Fumagalli - la nuova fidanzata di Andrea Damante : Si chiama Barbara Fumagalli la nuova fiamma di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne e affermato dj, dopo la fine della relazione con l’influencer si sarebbe consolato fra le braccia di una ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Lei è Barbara Fumagalli, conosciuta per aver partecipato a diverse puntate del trono classico cercando di conquistare il cuore di Ivan Gonzalez e Andrea ...

Andrea Damante chiarisce : 'Barbara è solo un'amica - Giulia e Iannone spero stiano bene' : Fatta eccezione per i tira e molla con Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra non voler ufficializzare nessuna delle sue frequentazioni: l'ultimo flirt che è stato attribuito al ragazzo, è quello con la modella Barbara Fumagalli. Interpellato da un giornalista su questo gossip lanciato da "Chi", il dj ha smentito tutto dicendo che la giovane è solo una sua cara amica. Sulla storia d'amore in corso tra la sua ex e Andrea Iannone, il tronista ha ...

Andrea Damante : la verità su Barbara e le parole su Giulia e Iannone : Andrea Damante news: le parole su Barbara Fumagalli, Giulia De Lellis e Iannone Andrea Damante è tornato a parlare con la stampa. In una breve intervista concessa a Tabloit l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiarito i gossip sul flirt con Barbara Fumagalli e non sono mancate delle dichiarazioni su Giulia De Lellis e […] L'articolo Andrea Damante: la verità su Barbara e le parole su Giulia e Iannone proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo l’addio ad Andrea Damante : Durante un’intervista rilasciata al programma “Agorà” Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante e ha raccontato che se non ci fossero stati degli incidenti di percorso avrebbe sposato il suo ex fidanzato. La De Lellis ha detto più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto. «Ho convissuto per tre anni e ...

