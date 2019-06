Altro che prima gli italiani | nessun film italiano per ora alla Festa del cinema di Roma

Eliana Michelazzo - Valeria Marini confessa : "L'ho vista l'Altro giorno - e...". Parole pesanti su Pamela Prati : Valeria Marini risponde alle domande di Pierluigi Diaco nel corso della puntata di Io e te. Tra le curiosità, spunta un vecchio flirt con Jovanotti. Come è stato baciarlo? "Bellissimo, ma eravamo ragazzini. Era come è adesso, pieno di vita, bellissimo". Valeria ha parlato della sua carriera conferma

Wolff : “Non si cambiano le regole solo perché uno è migliore di un Altro” : Alzi la mano chi ieri non ha tirato un sospiro di sollievo alla bandiera a scacchi del GP di Francia! Una noia mortale, indice dei chiari problemi della F1. Ma secondo il boss Mercedes Toto Wolff la colpa è anche del Paul Ricard. Al momento i team stanno parlando con Liberty Media e la FIA […] L'articolo Wolff: “Non si cambiano le regole solo perché uno è migliore di un altro” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Formula 1 – Hamilton - la vittoria in Francia è stata tutt’Altro che facile : Lewis svela qualche importante retroscena : Lewis Hamilton ha rivelato in conferenza stampa alcuni importanti retroscena della sua gara di ieri al Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp di Francia 2019 di Formula 1: il britannico della Mercedes ha trionfato ieri al Paul Ricard lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il ferrarista Leclerc. Una gara senza storia e senza colpi di scena, con Hamilton che però a fine gara non ha apprezzato chi ha in ...

Incubo Almaviva : "Portano il nostro lavoro all'estero - Altro che prima gli italiani..." : I lavoratori delle sedi di Palermo protestano contro la delocalizzazione e per il rispetto delle tariffe minime

Altroconsumo Lavatrici : test e recensioni - quali sono le migliori lavatrici slime classiche sul mercato? : Altroconsumo ha stilato delle caratteristiche che determinano i criteri su cui scegliere le migliori lavatrici, vediamo quali sono. Per poter stilare i criteri per determinare una buona lavatrice, Altroconsumo ha effettuato dei testi su oltre 200 lavatrici. Innanzitutto, prima di procedere all’acquisto di una lavatrice, bisogna valutare lo spazio che occuperà in casa e, dopo averlo determinato, si potrà scegliere la tipologia, a scelta tra ...

Ecco tutte le novità di Telegram 5.8 - che fa un Altro grande passo avanti : Telegram nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Android di questa popolare app di messaggistica istantanea L'articolo Ecco tutte le novità di Telegram 5.8, che fa un altro grande passo avanti proviene da TuttoAndroid.

Futuro De Rossi - la bomba clamorosa : giocherà un Altro anno in Serie A! : La notizia è stata data da Sky Sport e ha del clamoroso: Daniele De Rossi giocherà un altro anno in Serie A. Dopo l’addio ai gialloRossi e le ipotesi Boca Juniors e MLS, l’ex capitano della squadra capitolina ha ‘ceduto’ alle avances del nostro campionato, e secondo la nota emittente continuerà ancora per un anno a giocare in Italia. Il nome della squadra è ancora top secret, ma verrà svelato nei pRossimi giorni al ...

Sguardi Altrove 2019 : LA CITTÀ CHE CURA di Erika Rossi - La recensione : Il documentario italiano continua a fornire proposte interessanti, come nel caso di La CITTÀ che CURA, presentato nella sezione Frame Italia di Sguardi Altrove Film Festival. Diretto dalla regista Erika Rossi, il film (in tour in una selezione di sale italiane) ritrae un caso di eccellenza lodevole quanto misconosciuto del servizio sanitario italiano: quella delle Microaree di Trieste, enti eredi dell'idea di CURA basagliana che ...

NBA – Altro che fine di un ciclo - Curry promette spettacolo : “non è ancora finita” [GALLERY] : Steph Curry promette spettacolo per la prossima stagione di NBA: le parole del giocatore dei Golden State Warriors E’ uno Steph Curry motivato e già proiettato alla prossima stagione, quello apparso in conferenza stampa a Tokyo. Il giocatore dei Golden State Warriors ha commentato la sconfitta nelle Finals NBA promettendo battaglia nella prossima stagione. “E’ stata una stagione fantastica. Abbiamo raggiunto cinque finali ...

Altro che Cous Cous Clan. Se avessimo chiuso le porte - oggi mangeremmo solo radici - erba e topi : “Siamo vittime del Cous Cous Clan... mi domando perché dobbiamo mangiare a tutti i costi etnico? Abbiamo la cucina migliore del mondo, riscopriamo i nostri piatti italiani!”. Quindi, per l’ineffabile Mario Giordano, sovranista alla vaccinara, Trapani non è in Italia, visto che ci si mangia – da svariati secoli – un CousCous da togliere il fiato (lo chiamiamo cuscusu, e figura tra i “prodotti ...

Meteo - Altro che Estate! Sulle Dolomiti torna la neve : intensa nevicata sulla Marmolada con -2°C [VIDEO] : È arrivata ufficialmente l’Estate ma ha portato con sé un maltempo estremo al Nord, dove sono attesi fenomeni molto violenti come tornado, grandine molto grande, nubifragi e alluvioni lampo, secondo l’avviso del centro europeo Estofex. Già nelle scorse ore, Torino e Milano sono state colpite da nubifragi e violente grandinate che hanno imbiancato e allagato le strade, provocando gravi danni e anche una vittima. Ma oltre al maltempo estremo ...

Allerta Meteo - Altro che “stagione estiva” : maltempo estremo al Nord - alto rischio grandine e tornado : La stagione estiva che inizia ufficialmente oggi, nel giorno del Solstizio d’Estate, sarà pesantemente compromessa dal maltempo nelle sue prime 24 ore al Nord Italia. I primi violenti temporali hanno già colpito Torino, scatenando fenomeni estremi: il capoluogo piemontese è stato imbiancato dalla grandine con 72mm di accumulo pluviometrico e un calo termico improvviso da +28°C a +14°C in poche ore, nel primo pomeriggio di oggi (foto e ...

Altroché maturità sovranista - il ministro leghista Bussetti sceglie due tracce anti-Salvini : Com’era la storia per cui questa maturità sarebbe stata salviniana, sovranista, con tracce contro l’immigrazione e anti-Ue e piene zeppe di intellettuali di destra? Macché, a guardare i temi assegnati nella prima prova, ti rendi conto di quanto sia stato tollerante, di larghe vedute, perfino politic