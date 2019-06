Allarme in un parco acquatico | bambini pieni di bolle e acqua verde | piscine infette o

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) E’ di ieri la notizia di un vero e proprio giallo avvenuto in uncampano. Si tratta del Pareo Park di Giugliano dal quale ieri pomeriggio è stato lanciato unda parte di decine di genitori, spaventati perché l’della piscina di una delle attrazioni era diventatae ierano usciti dalla vasca consanguinanti sotto ai piedi e sui polpastrelli. L’, nel giro di poche ore, è dilagato sui social e sul web e poco dopo l’accaduto è arrivata anche la smentita da parte del, che ha ridimensionato l’accaduto, tanto che si era parlato persino di una bufala. Ma i video e le foto postati dagli utenti presenti in quel momento sono tanti e sebbene le cause siano ancora da chiarire, iricoverati sono un dato di fatto. Un altro dato di fatto è che ieri l’ASL 2 ha chiuso l’impianto in via ...

