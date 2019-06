Alfonso De Nicola lascia il Napoli | i motivi della separazione

forzazzurri

(Di lunedì 24 giugno 2019) De, verso l’addio alDemedico sociale delha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e a quanto sembra Aurelio de Laurentiis non ha intenzione di rinnovarglielo. Ecco quanto raccolto dalla redazione di ForzAzzurri.Net: Idecisione presa dalla società azzurra deriverebbero da alcuni dissidi che Deha avuto con il tecnico Ancelotti ed il suo staff. Ancelotti non ha condiviso alcune scelte fatte dal medico durante l’anno, una in particolare riguarda (l’infortunio occorso ad Ospina). C’è altro però, Ancelotti vuole un medico sociale sempre presente e soprattutto pronto e vigile al serviziorosa in qualsiasi momento. Proprio quest’anno il dottore Deha deciso di dedicarsi ad un centro sperimentale, scelta che cozza con le idee e le richieste del club, ragione in più per ...

