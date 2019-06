huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019)dice “basta”. Dopo dieci anni di carriera, la cantante decide di prendersi una pausa dalla. “Midelper me e per la mia famiglia”, ha detto la cantante intervistata da Il Giornale annunciando unoagli impegni in studio e sul palco.“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi delper la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano”.Reduce dal successo del tour di “Io/10”, l’album celebrativo per i suoi primi 10 anni di carriera,ha scelto di congedersi dagli ammiratori con un raduno in programma a Cinecittà per il prossimo 20 luglio, mentre nelle radio impazza la hit “Mambo ...

Radio105 : 'Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c'è sempre', @AmorosoOF s… - IlContiAndrea : Alessandra Amoroso: 'Mi dedico alla famiglia, ma non scompaio'. In questi mesi si pensa a singoli a sorpresa con un… - HuffPostItalia : Alessandra Amoroso: 'Stop con la musica. Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia' -