Alessandra Amoroso lascia la musica? Necessari chiarimenti dopo l’annuncio

Alessandra Amoroso : "Stop con la musica. Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia" : Alessandra Amoroso dice “basta”. Dopo dieci anni di carriera, la cantante decide di prendersi una pausa dalla musica. “Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia”, ha detto la cantante intervistata da Il Giornale annunciando uno stop agli impegni in studio e sul palco.“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a ...

Alessandra Amoroso lascia la musica! La decisione della cantante spiazza tutti : Brutta notizia per i fan di Alessandra Amoroso: la cantante salentina, che è diventata famosa per aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi, ha deciso di dire addio alla musica. Cosa? Ma non è possibile… E invece sì: dopo 10 anni di carriera (esatto, sono già passati 10 anni da quando ha esordito), ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Il suo, quindi, non è un addio ma un arrivederci. Impegnata tra studio e palco, l’artista ...

Mambo salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso : testo e significato della nuova hit estiva 2019 : testo e significato di Mambo salentino, il nuovo singolo dei Boomdabash che tornano a collaborare con la cantante salentina Amoroso. Il brano ha un ritmo travolgente che ti spinge a ballare ed entra di diritto tra le hit di questa estate 2019. I Boomdabash feat. Alessandra Amoroso tornano in radio con “Mambo salentino” Lo scorso venerdì 7 giugno è arrivato in rotazione radiofonica “Mambo salentino”, il nuovissimo singolo ...

Donatella Rettore VS Alessandra Amoroso/ "Non mi piace - canta di naso" e sulla Bertè… : Donatella Rettore è un fiume in piena: ecco cosa è successo con Loredana Bertè e cosa non le piace di Alessandra Amoroso, le dichiarazioni.

Il duro giudizio di Rettore su Alessandra Amoroso all’Arena di Verona : “Dovrebbe studiare - canta di naso” : Arriva implacabile il giudizio di Rettore su Alessandra Amoroso, in particolare sull'esibizione dell'artista salentina sul palco dei Seat Music Awards che si sono tenuti all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno. Le due serate sono andate in onda su Rai1 il 5 e 6 giugno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. L'artista di Splendido Splendente si è espressa in merito alla tecnica vocale di Alessandra Amoroso, che sarebbe ancora ...