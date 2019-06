Alessandra Amoroso lascia la musica! La decisione della cantante spiazza tutti

(Di lunedì 24 giugno 2019) Brutta notizia per i fan di: lasalentina, che è diventata famosa per aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi, ha deciso di dire addio alla musica. Cosa? Ma non è possibile… E invece sì: dopo 10 anni di carriera (esatto, sono già passati 10 anni da quando ha esordito), ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Il suo, quindi, non è un addio ma un arrivederci. Impegnata tra studio e palco, l’artista vuole fermarsi un po’.“Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia”, ha detto in un’intervista a Il Giornale. Matornerà. Perché ama la musica. E ama i suoi fan che considera una sorta di famiglia. Ora, però, laha bisogno di un po’ di riposo. “Però non si sa mai: magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano”.E quando inizierà la pausa di? Non è ancora iniziata ma partirà dopo il 20 luglio, dopo il raduno con i fan in programma a Cinecittà.“Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più” ha confessatoche, qualche giorno fa ha postato su Instagram una foto che la ritraeva in vacanza. Lo scatto aveva ottenuto migliaia di like e tantissimi complimenti da parte dei fan che apprezzano molto la forma fisica