Abusi | il papa nomina un amministratore apostolico a Lione

Elemosiniere del Papa - Giorgia Meloni attacca ad Agorà : "Altro che Abusivi - dove avrei voluto vederlo" : "Non giudico le scelte di Matteo Salvini". Ospite di Agorà su Raitre, Giorgia Meloni commenta così il caso del rosario che il capo della Lega porta con sé e che ha esibito dal palco di piazza Duomo, sabato scorso. "È bene che si tenga il Papa fuori dalla politica - specifica la leader di Fratelli d'

Papa Francesco e l'elemosiniere pro-Abusivi Krajewski - schiaffo all'Italia : verrà promosso ministro : "Gesto evangelico o gesto eversivo?". Il dubbio che il blitz del cardinale Krajewski nel pozzetto del palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare l'elettricità sia in realtà la spia di "una nuova linea operativa che si sta aprendo nella Chiesa di Papa Francesco" è sollevato dal Messaggero,

Papa Francesco - il blitz dell'elemosiniere pro-Abusivi? Chi inchioda il Pontefice - caos in Vaticano : L'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, si è addirittura calato nel pozzetto dove c'erano i contatori della luce pur di rompere i sigilli imposti al palazzo occupato da quindici anni in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma e riportare la corrente elettrica per 450 abusivi.

Papa Francesco e la nuova legge contro gli Abusi sessuali in Vaticano : Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro (foto: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images) Continua la lotta di Papa Francesco contro gli abusi sessuali. Il pontefice ha varato un motu proprio, cioè una legge della Chiesa cattolica, che impone a tutte le religiose e ai religiosi, di qualsiasi ordine, di denunciare gli abusi segnalandoli alle autorità ecclesiastiche, che dovranno dotarsi di adeguati sportelli. “I ...

Preti pedofili - il pugno duro di Papa Francesco contro gli Abusi : “Offendono Nostro Signore” : Motu proprio di Papa Francesco sul fenomeno degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica: è stato pubblicato "Vos esist lux mundi", documento con il quale il Santo Padre introduce nuove procedure che rappresentano una rivoluzione, come l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi alle autorità religiose: "Affinché episodi del genere non accadano più".Continua a leggere

Papa Francesco ha emesso una legge contro gli Abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha pubblicato una nuova legge valida per tutta la Chiesa cattolica che impone a vescovi, sacerdoti e chiunque assuma un ministero all’interno della Chiesa di segnalare gli abusi sessuali alle autorità ecclesiastiche. «I crimini di abuso sessuale offendono

Pedofilia - sportelli per le denunce e obbligo di segnalazione degli Abusi : la legge del Papa contro l’insabbiamento : Papa Francesco rafforza le norme per il contrasto della Pedofilia. Dopo i tre documenti contro gli abusi pubblicati un mese dopo il summit tenutosi in Vaticano, Bergoglio ha emanato una nuova legge per evitare che in futuro questi reati possano essere ancora coperti dalle gerarchie ecclesiastiche, come avvenuto in passato. Tre le novità più importanti che, come le norme precedenti, entreranno in vigore dal primo giugno 2019: l’apertura di uno ...

Abusi sessuali durante gli esorcismi : Papa Francesco "caccia" Don Michele : Don Michele Barone è attualmente detenuto nel carcere di Carinola con l'accusa di lesioni ai danni di una minorenne commessi...