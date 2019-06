A bordo della Repubblica di Salmo Tra rap | dj set e balli in piscina 

Roberto Saviano presenta il suo ultimo libro a bordo della ong Open Arms a Napoli : presenta il suo nuovo libro a bordo della ong Open Arms. La mossa pubblicitaria è di Roberto Saviano, da sempre al fianco delle ong ma soprattutto contro Matteo Salvini, al quale come è noto riserva i peggiori insulti immaginabili. Il tutto a Napoli: mister Gomorra si imbarcherà sulla nave ormeggiat

Saviano torna a Napoli e sale a bordo della Open Arms per fare pubblicità al suo ultimo libro : Pina Francone Lo scrittore torna a Napoli e si imbarcherà sulla nave dell'Ong ormeggiata al porto per presentare il suo nuovo libro "In mare non esistono Taxi" Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro a bordo della nave dell'Ong Open Arms. Lo scrittore, per l'occasione, torna nella sua Napoli e si imbarcherà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità alla sua ultima fatica letteraria, In mare non esistono taxi, ...

Sea Watch - il cugino di Francesco Totti salva vite a bordo della nave nel Mediterraneo : Cristian Totti, cugino di secondo grado di Francesco Totti, salva i migranti nel Mediterraneo. Fa parte dell'equipaggio della Sea Watch ed è bloccato, insieme ai 43 migranti soccorsi, a largo di Lampedusa. Il cugino dell'ex capitano della Roma ha raccontato a Repubblica di non aver mai avuto l'occasione di incontrare Francesco.

Migranti - sbarco-beffa a Lampedusa. In 45 approdano sull'isola mentre restano fuori da una settimana i 43 a bordo della Sea Watch : Continuano senza sosta gli sbarchi autonomi. Da stasera manifestazioni di solidarietà con la Ong. L'Oim torna a chiedere la concessione di un porto

Panico a bordo di un aereo - violenta turbolenza lancia i passeggeri contro il soffitto della cabina : terrore e 10 feriti [VIDEO] : Un Boeing 737-300 della compagnia bulgara ALK Airlines in volo da Pristina, in Kosovo, a Basilea, in Svizzera, con 121 persone a bordo, era in viaggio sul Sud Tirolo circa 30 minuti prima dell’atterraggio quando ha incontrato una violenta turbolenza che ha ferito 10 passeggeri mentre cercava di evitare un cella temporalesca attiva. Il velivolo è riuscito comunque ad atterrare in sicurezza a Basilea circa 30 minuti dopo, ma una volta a terra, ...

La nave Sea Watch 3 - con a bordo 52 migranti soccorsi al largo della Libia - si trova nei pressi di Lampedusa : La nave Sea Watch 3, con a bordo 52 migranti soccorsi due giorni fa al largo della Libia, si trova ora a largo di Lampedusa, a circa 16 miglia di distanza dall’isola. La ong tedesca che controlla la nave, Sea Watch,

Paola Egonu - malore a bordo campo. Ecco come sta la giocatrice di volley della Nazionale : L'opposto della Nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu, martedì sera è stata ricoverata in ospedale a Perugia per un malore causato da "un calo di pressione", come si legge nella nota ufficiale della Federazione. Il malessere si è manifestato al termine della partita di Nations League 2019 tra l'Italia e la Corea del Sud. La giocatrice è rimasta per qualche ora sotto controllo, facendo ritorno in albergo nella tarda serata.

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare con cento Migranti a bordo attracca a Calata Bettolo, nel porto di Genova / courtesy Telenord Agenzia Vista Migranti Marina Militare italiana ? Luoghi: Genova

Venezia - lo scontro visto dalla prua della nave da crociera e la paura a bordo : “Ommioddio”. La fuga dei turisti : Le immagini sono state girate da un gruppo di turisti inglesi che hanno assistito all’incidente tra il battello turistico ormeggiato al molo di San Basilio e la nave da crociera Msc “Opera” sulla prua di quest’ultima. Sotto, lungo la banchina, la fuga di altri turisti. Video Twitter L'articolo Venezia, lo scontro visto dalla prua della nave da crociera e la paura a bordo: “Ommioddio”. La fuga dei turisti ...

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

C’è un gommone con 90 migranti a bordo al largo della Libia - che nessuno soccorre : Un gommone con a bordo circa 90 migranti è alla deriva al largo delle coste libiche; era stato avvistato dalla ong Sea-Watch International mercoledì mattina e da allora non è stata ancora soccorsa. Alarm Phone, un call center informale gestito dalla

Migranti - gommone con 90 migranti alla deriva al largo della Libia : «A bordo è morta una bimba» : Un'imbarcazione con 90 migranti a bordo si trova in difficoltà da ieri al largo della Libia e ha lanciato svariati allarmi attraverso Alarm Phone. «Le persone a bordo - scrive...