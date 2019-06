50 personaggi lgbt+ che hanno cambiato la storia

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Raccogliere in un unico contenitore le più influenti figure nelladi un movimento come quello per i diritti della comunitànon è cosa semplice: per ovvie ragioni, sono state fatte scelte cheportato all’esclusione di nomi fondamentali nel lungo percorso di lotta fatta per dare voce a una minoranza spesso vittima di discriminazione. La verità è che in questo progetto non c’è alcuna volontà enciclopedica, bensì l’interesse a raccogliere storie diche, in modi diversi ed epoche distanti,lottato per rendere oggi la vita di omosessuali, lesbiche e transessuali migliore. Ovviamente, alcuni criteriguidato la scelta: un’attenzione privilegiata al contesto italiano e a paesi come Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Francia, dove tra Ottocento e Novecento maggiore è stato il contributo alla causa. Trovate 50nella ...

pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: IT | Stigmabase — Caterina Balivo non sarà più la madrina del Gay Pride Milano: Caterina Balivo non sarà più la madrin… - pairsonnalitesF : IT | Stigmabase — Caterina Balivo non sarà più la madrina del Gay Pride Milano: Caterina Balivo non sarà più la mad… - pairsonnalitesF : SAP — Caterina Balivo non sarà più la madrina del Gay Pride Milano: Caterina Balivo non sarà più la madrina del Gay… -