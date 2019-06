22 minutes | il film d’azione russo basato su una storia vera

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un thriller internazionalesul fatto realmente accadutola dell’assalto di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa: è 22diretto da Vasily Serikov del 2014 mai distribuito nelle sale italiane che lunedì 24 giugno alle 21.10 va in onda su Italia1. 22, trama e cast 5 maggio 2010, golfo di Aden (Oceano Indiano). La petroliera russa “Yamal” carica di gas, partita dal porto di Sebastopoli con a bordo 23 membri dell’equipaggio russi in direzione della Cina, viene attaccata da un gruppo di pirati somali. L’equipaggio fa in tempo a rifugiarsi nella sala comando per lanciare un ultimo, disperato messaggio d’aiuto. A tentare l’eroico salvataggio è la nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”. 22 minuti basteranno a salvarli? La performance più apprezzata è stata quella dell’attore francese Gael Kamilindi, ...

XmmmXmmmXmmm : @langchallenge #watched #Italian 89 minutes 'A ciascuno il suo -- film' -