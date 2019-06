WWE Stompimg Grounds | preview | curiosità | anticipazioni e pronostici

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) TONY NEESE vs AKIRA TOZAWA vs DREW GULAK – Triple treath match valido per il titolo cruiserweight. L’ncontro dovrebbe essere inserito nel Kick off come spesso accade nei PPV WWE per gli incontri di 205 live. Tozawa non è meno prestante dei due americani. Buone le possibilità di Gulak di vincere il match ma in una sfida a 3 tutto può succedere. DANIEL BRYAN E ROWAN vs HEAVY MACHINERY – Match valido per il titolo di coppia di Smackdown. Gli sfidanti hanno più esperienza come tag team e sono on fire. Ma Bryan e Rowan, che si sono ritrovati campione per caso ovviamente a livello singolo sono più forti. Sarà un match interessante ma crediamo che i due heel manterranno le cinture. NEW DAY vs KEVIN OWENS E SAMI ZAYN – Sfida che oggettivamente non ha molto da dire e che sarebbe un classico main event dell’attuale Smackdown. Sul ring però lo spettacolo è assicurato. ...