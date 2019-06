William e Kate | la crisi si fa seria? Ma la Regina vuole impedire il divorzio a qualsiasi

Kate Middleton e William - lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi : «È tuo fratello» : Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne : Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ...

William e Kate - incidente a Londra. Una moto della scorta reale investe una donna : è in gravi condizioni : Il principe William e Kate Middleton sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre da Kensington Palace stavano raggiungendo il castello di Windsor dove li attendeva la regina Elisabetta per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Una moto della polizia della scorta reale dei Duchi di Cambridge ha infatti travolto una signora di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in condizioni gravi ma stabili. L’incidente è avvenuto nel ...

