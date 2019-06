Walter Nudo | annuncio choc | «Mi ritiro dalla tv | è ora di fare un passo indietro»

Francesca Cipriani rivelazione choc sulla vita di Walter Nudo : La showgirl Francesca Cipriani era rimasta colpita da Walter Nudo. Fuori dalla casa però ha cambiato opinione e non solo, in diretta a Live non è la D’Urso ha fatto una rivelazione choc: «Walter Nudo è falso, ha un compagno. Io lo so, ho visto tutto». Nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e morta sul nascere. La Cipriani, tra seduta nelle sfere dell’ultima puntata di “Live non è la D’Urso” ha fatto delle ...

Walter Nudo è falso - ha un compagno! La rivelazione choc di Francesca Cipriani : Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani era rimasta particolarmente colpita dal vincitore, Walter Nudo. Fuori dalla casa però ha cambiato opinione e non solo, in diretta a Live non è la D’Urso ha fatto una rivelazione choc: «Walter Nudo è falso, ha un compagno. Io lo so, ho visto tutto». -- La passione di Francesca Cipriani per Walter Nudo è cosa nota. Nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e morta ...

Walter Nudo a Verissimo parla del suo dramma : “Avevo paura di…” : Verissimo: Walter Nudo ha confessato la sua più grande paura E’ appena andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata che ha fatto molto discutere per via della confessione choc che ha rilasciato oggi Pamela Prati ad un’attonita Silvia Toffanin. Tuttavia non è stata certo l’unica ospite oggi del salottino del Sabato pomeriggio di Canale 5. Difatti oltre lei la conduttrice ha intervistato anche Ignazio Moser, Cecilia ...

Walter Nudo : "Non sono più lo stesso - vivo con la paura di morire" - : Sandra Rondini parlato per la prima volta in tv del dramma vissuto ad aprile quando fu colpito da una grave ischemia. Molto provato dall'esperienza, ha detto di essere felice di essere Walter Nudo, ospite oggi a “Verissimo”, ha raccontato a Silvia Toffanin il dramma vissuto ad aprile, quando è stato colpito da una grave ischemia. È stata la prima volta che Walter Nudo ha raccontato in tv il giorno più brutto della sua vita, quello in ...

Verissimo - Walter Nudo : ‘Dopo l’ictus ho capito Fabrizio Frizzi’ : L’8 aprile mentre è in un hotel da solo a Los Angeles Walter Nudo viene colpito da due ischemie celebrali e vola a Milano per farsi operare. Sabato 25 maggio il vincitore del Grande Fratello Vip racconta a Verissimo e a Silvia Toffanin di quei momenti concitati e di come sta adesso. Walter Nudo e i due ictus, pensavo: ‘Io me ne sto andando’ “Mi sono svegliato nella mia camera d’albergo ho iniziato a fare meditazione, dopo ...