Voto Istanbul,battuto candidato Erdogan

Ekrem Imamoglu, il sindaco prima eletto e poi costretto a rimettere il mandato di sindaco di, è in vantaggio con il 53,7% sul rivale Binali Yildirim, dato al 45,4%, che ha già praticamente ammesso la sconfitta augurando buon lavoro al rivale. Sostenitori del partito repubblicano Chp intanto festeggiano in alcuni quartieri del centro di. Altissima, ma non ancora ufficiale, la percentuale di affluenza alle urne.(Di domenica 23 giugno 2019)