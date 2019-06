Volleyball Nations League | la Nazionale maschile battuta dall’Argentina | i sudamericani

Volleyball Nations League femminile 2019 – Italia con Cina e Turchia : ecco il calendario e gli orari delle Final Six : Pubblicato il calendario delle Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019: ecco date e orari delle partite dell’Italia La Fivb ha ufficializzato il calendario della Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Le azzurre, inserite nella pool A, esordiranno il 4 luglio con la Turchia (ore 13.30 Italiane) e il giorno seguente se la vedranno con le campionesse ...

Volleyball Nations League maschile – Che spettacolo gli azzurri a Milano : Serbia ko 3-0 : Debutto vincente per l’Italia all’Allianz Coud di Milano, gli azzurri battono 3-0 la Serbia Tutto facile per l’Italia nella gara d’esordio all’Allianz Cloud di Milano. Nel primo match del quarto round della Volleyball Nations League gli azzurri battono la Serbia per 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) e proseguono la striscia positiva iniziata con le tre vittorie consecutive conquistate in Bulgaria. Per l’avvio di gara il ct Chicco ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida la Serbia domani all’Allianz Cloud : Volleyball Nations League: domani gli azzurri incontrano la Serbia all’Allianz Cloud Milano. Le partite del quarto round della Volleyball Nations League domani inaugureranno ufficialmente il rinnovato PalaLido di Milano, ora Allianz Cloud. All’interno dell’impianto milanese L’Italia del ct Chicco Blengini sfiderà Serbia (21 giugno), Argentina (22 giugno) e Polonia (23 giugno). In tutte e tre le giornate di gare gli azzurri scenderanno in ...

Volleyball Nations League - Italia sconfitta dal Belgio : le azzurre chiudono al quarto posto : La Nazionale femminile chiude al quarto posto in classifica generale dietro Cina, Stati Uniti e Brasile Si è chiusa con una sconfitta 2-3 (25-12, 20-25, 25-16, 14-25, 10-15) per mano del Belgio la fase preliminare della Volleyball Nations League della la nazionale Italiana femminile. Gli undici successi e i 34 punti ottenuti piazzano le ragazze di Mazzanti al quarto posto nella classifica generale, dietro a Cina, Stati Uniti e Brasile (ora ...

Volleyball Nations League - gli azzurri arrivati a Milano : nel week-end in programma il quarto round : Gli azzurri incontreranno Serbia Argentina e Polonia nel quarto round della Volleyball Nations League Gli azzurri sono arrivati nella tarda mattinata di oggi a Milano dove nel weekend disputeranno il quarto round della Volleyball Nations League. Nel pomeriggio hanno sostenuto la prima sessione di allenamento sul campo dell’Allianz Cloud che da venerdì a domenica ospiterà le quattro partite della Pool 14. Gli azzurri incontreranno Serbia ...

Volleyball Nations League - l’Italia si riscatta dopo il ko con il Brasile : battuta in rimonta la Turchia : Nel quinto round della Volleyball Nations League, le azzurre battono la Turchia nella seconda giornata con il punteggio di 3-2 Nella seconda giornata del 5° Round della Vnl la nazionale italiana femminile ha sconfitto in rimonta 3-2 (25-19, 17-25, 23-25, 25-15,16-14) la Turchia. Al termine di una partita molto combattuta le vice campionesse mondiali, dopo essersi trovate sotto 2-1, hanno ribaltato l’inerzia della partita e al tie-break si ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile pronta per il quarto round : ecco i 14 azzurri convocati : Il ct Blengini ha convocato quattordici azzurri per il quarto round della Volleyball Nations League 2019 Da domani mattina la Nazionale Seniores maschile sarà a Milano dove disputerà il quarto round della Volleyball Nations League 2019. Nel quarto weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Serbia, Polonia e Argentina. Questi i 14 azzurri convocati dal ct Gianlorenzo Blengini: Luca Spirito, Simone Giannelli, Giulio Pinali, ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia manda al tappeto la Bulgaria - percorso netto degli azzurri : Volleyball Nations League Maschile: percorso netto degli azzurri a Varna, battuta anche la Bulgaria 3-1 percorso netto per L’Italia nella Pool 10 della Volleyball Nations League. Nella terza e ultima partita gli azzurri battono i padroni di casa della Bulgaria per 3-1 (25-14, 25-20, 23-25, 25-21) e conquistano due posizioni in classifica piazzandosi al terzo posto alle spalle di Iran e Brasile. Per l’avvio di gara questa sera il ct Chicco ...

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri di Blengini trionfano in Bulgaria : battuta l’Australia 3-1 : Volleyball Nations League: altro successo per gli azzurri, battuta l’Australia 3-1 Il cammino dell’Italia nel terzo round della Volleyball Nations League prosegue con una vittoria per 3-1 (25-18, 30-32, 25-18, 25-15) sull’Australia. Oggi, per l’avvio di gara, il ct Chicco Blengini modifica il sestetto iniziale e sceglie Riccardo Sbertoli in regia, gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto, i centrali Matteo Piano e Roberto Russo, ...

Volleyball Nations League - la lista delle azzurre convocate per la pool di Ankara : fuori Paola Egonu : Rispetto alla tappa di Perugia, l’unica novità tra le quattordici azzurre è Anna Nicoletti, al posto di Paola Egonu Archiviato il discorso qualificazione alla Final Six, la nazionale italiana femminile partirà domani sera da Roma alla volta di Ankara, sede della pool 17. L’Italia, prima nella classifica generale, se la vedrà nell’ultimo round della fase preliminare con il Brasile (18 giugno, ore 15), le padrone di casa turche (19 giugno, ...

Volleyball Nations League : l’Italia apre il terzo round con una vittoria per 3-1 sul Giappone : Ancora una vittoria per l’Italia nella Volleyball Nations League: le azzurre si sbarazzano 3-1 del Giappone La prima partita della Pool 10 della Volleyball Nations League porta in dote all’Italia una vittoria per 3-1 (23-25, 25-15, 29-27, 25-21) contro il Giappone. Una lunga battaglia che ha tenuto in campo le squadre per più di due ore ma che ha dimostrato il valore della giovane formazione tricolore che non si è lasciata ...

Volleyball Nations League - l’Italia annienta la Russia 3-1 : le azzurre staccano il pass per la Final Six : L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sulla Russia Davanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct ...

Volleyball Nations League - buone notizie per Paola Egonu : gli accertamenti svolti hanno dato esito negativo : L’atleta azzurra si è ripresa dopo il calo di pressione avvertito dopo il match tra Italia e Corea del Sud, ma non sarà impiegata contro la Russia Sospiro di sollievo per Paola Egonu, gli esami strumentali a cui è stata sottoposta l’azzurra dopo il malore occorsole al termine del match tra Italia e Corea del Sud hanno dato esito negativo. Questa la nota della Nazionale: “L’atleta azzurra Paola Egonu, che al termine ...

Volleyball Nations League maschile : gli azzurri tornano in campo domani contro il Giappone : Volleyball Nations League maschile: domani azzurri in campo contro il Giappone domani alle 16 la Nazionale Seniores maschile affronterà la prima partita del terzo round della Volleyball Nations League contro il Giappone, formazione con la quale l’Italia ha disputato le due amichevoli a Cagliari prima dell’esordio in VNL. Si tratta del primo incontro della Pool 10 che proseguirà quindi nel fine settimana con i match contro Australia e ...