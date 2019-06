Volley | Nations League 2019 | Italia-Polonia 2-3 Le dichiarazioni degli azzurri al sito

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) L'Italia ha perso per 2-3 contro la Polonia nella gara di questa sera della Nations League di volley, al termine di una partita lunghissima e durissima col quinto set arrivato ai 25 punti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a fine gara al sito federale. SIMONE GIANNELLI: "E' stato un peccato, abbiamo avuto le nostre occasioni in una partita che è stata davvero bellissima. Abbiamo commesso delle ingenuità che poi ad alto livello si pagano. In queste partite a fare la differenza sono sempre 2 o al massimo 3 punti. Dovevamo e volevamo sfruttare dei palloni in maniera diversa; non ci siamo riusciti e alla fine hanno vinto loro, bravi a sfruttare al meglio le occasioni avute nei momenti clou; tutto qui. Siamo dispiaciuti per come sono andate le cose". CHICCO BLENGINI: "Guardando il bicchiere mezzo pieno la squadra ha saputo reagire più volte non mollando praticamente

