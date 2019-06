Vino rosso | come potete credere che vi faccia dimagrire?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Se vi dicessero che mangiare dolci fa dimagrare ciste? Certamente no. Allora perchéche ilpossa farlo? Tutto ruota intorno alla parolina magica, resveratrolo, sostanza antiossidante presente nell’uva e in altri frutti (tra cui, in particolare, mirtilli, fragole, lamponi e mele), indiscutibilmente ricca di benefici; la sua presenza nel, per altro irrisoria, fa erroneamente ritenere che questa bevanda possa avere effetti mirabolanti. E sono convinzioni dure a morire! La favola deldimagrante, alimentata dalle conclusioni affrettate di tanti non addetti ai lavori, fa proprio parte di questi pericolosi miti. I punti di partenza (cioè i lavori scientifici travisati) sono molti; qui ricordiamo in particolare uno studio del 20151 che ha dimostrato la capacità del resveratrolo (usato dagli studiosirappresentante della famiglia dei polifenoli) di ...

