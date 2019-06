oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Buona la prima per ilnellad’Africa 2019. L’esordio dei Leoni della Taranga era contro la non impossibile, ed il 2-0 finale con i gol die Diatta lo conferma. Ilha sfiorato a ripetizione diversi gol, senza rimpolpare il proprio score. Andiamo, quindi, a rivedere le emozioni e glidi2-0.: GLIDIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: calcio--marco iacobucci epp shutterstock

elbauscia : RT @DAZN_IT: Il Senegal batte 2-0 la Tanzania all'esordio ?? Keita Baldé sblocca il match ? #AFCON2019 #DAZN - OA_Sport : VIDEO Senegal-Tanzania 2-0, highlights, gol e sintesi Coppa d’Africa: Keita Balde e Diatta regalano i primi 3 punti… - sportface2016 : Gli highlights di #SENTAN per la Coppa d'Africa -