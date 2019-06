VIDEO Luigi Di Biagio difende il suo operato | “Il lavoro con l’Under21 è stato ottimo”

Pierluigi Diaco a Blogo : "Torno in Rai con Io e te per fare una tv civile" (VIDEO) : "Sono entrato in Rai che avevo 18-19 anni, ero un ragazzino abbastanza presuntuoso, appassionato, ma ancora non con la maturità di far gioco di squadra. Giocavo da solo. Non ero ancora pronto. Ora torno con questa maturità: gli errori fatti, le esperienze fatte in radio e tv, mi hanno fatto capire che Io e te funzionerà se sarà un gioco di squadra". Così Pierluigi Diaco presenta ai microfoni di Blogo il programma che prende il titolo dal brano ...