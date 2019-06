VIDEO GP Francia F1 2019 | highlights e sintesi | doppietta Mercedes | dominio di Hamilton

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Annunciatadellanel GP di, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi pomeriggio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet. Lewisha dominato dall'inizio alla fine imponendosi agevolmente davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e allungando in classifica generale, tutto facile per il britannico che si è dimostrato ancora una volta il pilota più forte del lotto. Ferrari attardate: Charles Leclerc si è dovuto accontentare del terzo posto, Sebastian Vettel ha chiuso in quinta posizione. Di seguito ilcon glidel GP di, tappa del Mondiale F1.

