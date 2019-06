VIDEO F1 GP Francia 2019 | Sebastian Vettel | “Non abbiamo il potenziale per competere con

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Charles Leclerc : “Sono fiducioso - la vettura ha mosso passi in avanti” : Brillante terzo posto per Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in scia a Valtteri Bottas, ma il vincitore di giornata, Lewis Hamilton era assolutamente imprendibile oggi. Il divario tra SF90 e W10 appare notevole, ma l’ex Alfa Romeo si definisce fiducioso al termine della gara di Le Castellet, come conferma ai microfoni di Sky Sport. Andiamo a sentire la sua analisi ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : gli highlights della gara di Le Castellet - Hamilton dominante : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno con una di quelle prove nelle quali dimostra a tutti che lui è cinque volte campione del mondo ed è il più forte. Il portacolori della Mercedes ha fatto il vuoto e ha rifilato pesanti distacchi a tutti, specialmente al suo compagno di team Valtteri Bottas che ormai inizia a cedere nel confronto diretto. Terzo un ottimo Charles Leclerc, quindi Max Verstappen e Sebastian Vettel. ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Albon colpisce un birillo e lo manda in pista - necessaria la Virtual Safety Car : Nel GP di Francia 2019 di F1 abbiamo assisto ad un’altra doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton che ha dominato la gara, imponendosi davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle ha chiuso Charles Leclerc, che ha tentato la rimonta negli ultimi giri, ma senza esito positivo. Proprio nei momenti finali del gran premio sul circuito di Le Castellet, è accaduto un episodio particolare. Al 50° giro, il pilota della Toro ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : il sorpasso capolavoro di Alexander Albon su Kevin Magnussen : Il Gran Premio di Formula Uno 2019 di Francia ha regalato ben pochi sussulti ed emozioni. Tra questi, senza alcun dubbio, però, il clamoroso sorpasso del thailandese della Toro Rosso, Alexander Albon, sul danese della Haas Kevin Magnussen. Un attacco davvero eccezionale che ha dimostrato il valore del pilota che, non va dimenticato, è al suo primo anno nella massima categoria del motorsport. Andiamo a gustarci il sorpasso di Albon su Magnussen ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - highlights e sintesi : doppietta Mercedes - dominio di Hamilton. Leclerc 3° - Vettel 5° : Annunciata doppietta della Mercedes nel GP di Francia 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi pomeriggio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ha dominato dall’inizio alla fine imponendosi agevolmente davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e allungando in classifica generale, tutto facile per il britannico che si è dimostrato ancora una volta il pilota più forte del lotto. Ferrari attardate: ...

Formula 1 – Si spengono i semafori al Paul Ricard : il VIDEO della partenza del Gp di Francia : Hamilton mantiene la prima posizione, bene anche Bottas e Leclerc: il VIDEO della partenza del Gp di Francia 2019 Hamilton in pole, inseguito da Bottas e Leclerc. Alle spalle del monegasco della Ferrari un ottimo Verstappen: queste le prime due file della griglia di partenza del Gp di Francia 2019. I semafori sono finalmente spenti al Paul Ricard: una nuova gara è iniziata e promette grande spettacolo. Ottima partenza per i piloti ...

VIDEO Lewis Hamilton - pole position GP Francia F1 : riviviamo il giro veloce on-board : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico si è reso protagonista di un giro vertiginoso durante le qualifiche sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet e ha messo in fila tutti gli avversaria, ennesima prestazione vertiginosa del pilota della Mercedes che è risultato impeccabile nel time attack e oggi andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dell’on-board ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - la Ferrari può tenere aperta la gara? Leclerc cerca il sorpasso sulle Mercedes al via : Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, scatterà il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Al circuito Paul Ricard di Le Castellet tutto sembra pronto per una doppietta della Mercedes: Lewis Hamilton partirà in pole position accanto a Valtteri Bottas, le due Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere più veloci della concorrenza ma dovranno stare molto attenti perché in gara può succedere davvero di tutto. Il britannico andrà a caccia ...

Diretta Formula 1/ Streaming VIDEO gara live : vincitore e podio - Gp Francia 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY gara live Gp Francia 2019 Le Castellet: la cronaca, vincitore, podio e ordine d'arrivo, oggi domenica 23 giugno.

Diretta Formula 2/ Gp Francia 2019 streaming VIDEO e tv : De Vries domina e chiude 1° : Diretta Formula 2 Gp Francia 2019 streaming video e tv: il Mondiale torna con l'appuntamento di Le Castellet, sabato è prevista gara-1.

Formula 2 – Che botto per Mick Schumacher in Gara-1 in Francia : Gelael fa strike sul tedesco [VIDEO] : Mick Schumacher subito ko in Gara-1 del Gp di Francia di Formula2: il tedesco mandato al tappeto dal suo compagno di squadra E’ andata in scena oggi pomeriggio, a seguito delle qualifiche di Formula 1, Gara-1 di Formula 2: a trionfare sul circuito di Paul Ricard è stato Nyck De Vries, ma ad attirare l’attenzione a Le Castellet è stato l’incidente avvenuto poco dopo la partenza tra le due monoposto Prema. Gelael si è ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Hamilton mostruoso - ho faticato col vento” : Valtteri Bottas non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese scatterà dalla seconda posizione ma cercherà di sfidare Hamilton e ha raccontato la sua sessione: “Hamilton ha fatto un giro perfetto alla fine ma siamo stati vicini per tutto il weekend. C’è stato il vento che è cambiato e non l’ho interpretato bene, devo lavorare meglio sotto questo ...