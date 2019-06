Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19 | 00

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DIA ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 Roma-TARQUINIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA. MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E IL RACCORDO E SULL’A12 Roma-TARQUINIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA SR630 AUSONIA ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, NEI PRESSI DI AUSONIA, TRAFFICO REGOLARE. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. INOLTRE SULLA SR630 AUSONIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, SIAMO ALL’ALTEZZA DI AUSONIA, PRESTARE ATTENZIONE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE, IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL KM 631 TRA CEPRANO E FROSINONE, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’ PER IL RESTO TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI TRA ARANOVA E PALIDORO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULL’APPIA CODE ATRATTI TRA VIA DEI LAGHI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA IL TRAFFICO INIZIA A INTENSIFICARSI SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELLE LOCALITA’ DI MARE SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE TRA MALAGROTTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E PONTINA, IN CARREGGIATA INTERNA SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. ANCHE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA. UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI CODE TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RICORDIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELNOSTRO TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RICORDIAMO CHE LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SU VIA NOMENTANA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR LUPARA E VIA SETTEMBRINI NELLE DUE DIREZIONI; ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA NETTUNENSE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO ...