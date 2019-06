Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di domenica 23 giugno 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 23 giugno in studio a Giulio Ferrigno e ne arriva una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa con il ponte di 40 gradi anche in Italia in particolare al centro-nord secondo i meteorologi l’ultima settimana di giugno sarà rovente con temperature record in alcune capitali europee del 27 il 29 giugno per notifiche di 37 40° in città come Torino Milano BolognaFrosinone Rieti Sassari per far fronte alla quale i medici negli ospedali del Molise la ministra della Difesa trenta confermata Campobasso per governo valuta l’invio di medici militari perché non è che è morto un ragazzo di 25 anni che ieri ha scavalcato per entrare all’università La Sapienza diMattia Reciso l’arteria femorale il giovane era stato portato in gravi condizioni al Policlinico Umberto Primo ...

amnestyitalia : Il ministro del lavoro egiziano ha definito l'omicidio di Giulio Regeni come 'qualcosa che poteva capitare a chiunq… - romeoagresti : #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ??… - infoitsport : Milan, le ultime notizie di mercato sulle trattative in tempo reale dopo il blitz a Madrid -