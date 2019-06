Ufc | sorprendente ko per Alessio Di Chirico | il fighter romano domina Holland ma il

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Nonostante l’ottima prestazione e i duri colpi inflitti a Kevin, i giudici premiano quest’ultimo all’unanimità, scatenando la polemica Un verdetto, una sconfitta davvero immeritata perDia Greenville, dove ilrientrava sul ring a distanza di quasi un anno per tornare in alto nel ranking dei Medi Ufc. Nonostante una prestazione gagliarda e i durissimi colpi inferti all’avversario, il verdetto dei giudici lascia tutti di stucco, assegnando la vittoria all’unanimità al californiano, scatenando la reazione stizzita di ‘Manzo‘ e del suo entourage. Una decisione controversa che sa davvero di beffa per Di, che aveva assaporato nel corso dei tre round la possibilità di prendersi un successo meritato. Durissimo il commento su Instagram di Lorenzo Borgomeo, coach del: ...