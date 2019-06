U&D | lutto per Zelletta | morta la nonna dell' ex tronista | lui la saluta sui social

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Andreaè uno degli ultimi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne. Il ragazzo ha fatto la sua scelta solo da qualche settimana, uscendo dalla trasmissione con la corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sembrano essere inseparabili ed essere molto in sintonia. Il pubblico di U&D ha molto apprezzato il percorso del bel pugliese, che si è sempre mostrato vero e sincero nei confrontie sue corteggiatrici. Tuttavia, solo qualche ora fa, il moo, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di aver perso la. Uomini e Donne,per AndreaL'exdi Uomini e Donne è molto attivo sui, specialmente sul suo profilo ufficiale Instagram dove condivide molti dei suoi momenti trascorsi con la sua fidanzata e non solo. Dopo la loro uscita dalla trasmissione, i due hanno risposto a parecchie domande pervenute da parte dei loro seguaci. I ...

FcInterNewsit : U-17, lo Scudetto non basta: 6-2 al Pordenone, Supercoppa all'Inter - Benji_Mascolo : Grazie per gli auguri comunque. È veramente bello sapere che ci siete sempre per me e per noi. Love u - DhasiaWezka : M O N U M E N T O. ? -