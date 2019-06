Tutti i voli segreti degli aerei ong | così da Lampedusa portano in Italia le navi dei

Pensioni - Tutti gli scivoli per uscire dal lavoro (con l’aiuto dell’azienda) : Il maxi-scivolo di sette anni verso la pensione previsto da un emendamento al decreto crescita aumenterà a 13 possibilità di uscita dal mercato del lavoro nel 2019. Ecco il confronto con isopensione e Ape aziendale...

Tivoli - fan invita Salvini al proprio bar : “Andiamoci Tutti. Paga Fico - visto che oggi è la festa di rom e borseggiatori” : A Tivoli per il comizio in vista del ballottaggio, Matteo Salvini è stato invitato da una signora ad andare nel proprio bar. “Ci veniamo tutti, tanto offre Fico visto che oggi è la festa di migranti, rom e borseggiatori” ha detto il leader della Lega, riferendosi alle dichiarazioni del presidente della Camera, che aveva dedicato il 2 giugno, oltreché agli italiani, anche a rom, migranti e sinti. ...

Viaggi & Turismo : Aegean Airlines festeggia il 20° compleanno con uno sconto del 50% su Tutti i voli : Aegean Airlines ha lanciato in questi giorni un’offerta che consente risparmi del 50% su tutti i voli diretti (per Atene partono da Roma, Bologna, Catania, Milano, Napoli e Venezia) e i collegamenti per la Grecia e per le destinazioni internazionali, per celebrare il ventesimo anniversario dalla sua costituzione. Prenotando entro il 4 giugno 2019 si può usufruire di questa offerta unica per prenotare un break invernale, con voli nel periodo ...

Emirates - interessante iniziativa : in diretta le finali di Champions ed Europa League su Tutti i voli da e per l’Inghilterra : I voli Emirates con Live TV proietteranno la finale della UEFA Europa League il 29 maggio e la finale della UEFA Champions League il 1 ° giugno in diretta sul canale dedicato allo sport in volo, Sport 24. Con due finali tutte inglesi, la compagnia aerea ha preso accordi speciali per garantire che tutti i 23 voli Emirates operanti da e per l’Inghilterra durante gli orari delle partite siano dotati di Live TV. Sono coinvolti include i ...

Emirates - interessante iniziative : in diretta le finali di Champions ed Europa League su Tutti i voli da e per l’Inghilterra : I voli Emirates con Live TV proietteranno la finale della UEFA Europa League il 29 maggio e la finale della UEFA Champions League il 1 ° giugno in diretta sul canale dedicato allo sport in volo, Sport 24. Con due finali tutte inglesi, la compagnia aerea ha preso accordi speciali per garantire che tutti i 23 voli Emirates operanti da e per l’Inghilterra durante gli orari delle partite siano dotati di Live TV. Sono coinvolti include i ...