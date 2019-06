Tutti al mare in Italia | l’acqua dei nostri litorali promossa dalla UE

MX Player si aggiorna per fare Tutti felici e confermare il suo primato : ecco finalmente il PiP : Il popolare video Player MX Player ha recentemente ricevuto il supporto Chromecast per i contenuti in streaming online e l'ultimo aggiornamento alla versione 1.11.3 ha aggiunto anche una funzione Picture-in-Picture. E' possibile abilitare la feature nelle opzioni dell'app durante la riproduzione del video selezionando la piccola icona PiP e il video continuerà a essere riprodotto in finestra anche se si torna sulla schermata home oppure se si ...

Perché siamo Tutti difficili da amare : “Ammettere di essere una persona con cui non è facile avere una relazione è fondamentale per un rapporto duraturo”, dice nel video Alain de Botton. Leggi

La risposta ironica di Meloni dopo la gaffe : “Notiziona finita su Tutti i giornali - viva la zucchina di mare” : dopo la gaffe sulle “zucchine che i pescatori pescano nei nostri mari”, Giorgia Meloni ha risposto in modo ironico con un altro videomessaggio: “Ho confuso le vongole con gli ortaggi e sono finita su tutti i giornali. Ma almeno ora si parla delle proposte di Fratelli d’Italia”. Così la leader di FdI ha sollevato una canna da pesca con, appesa all’amo, una zucchina. L'articolo La risposta ironica di Meloni dopo ...

Da oggi Lungomare plastic free. Ma non Tutti sono preparati : L’ordinanza, del 27 marzo scorso, ha come scopo quello di contrastare l’aumento dei rifiuti in plastica nel mare, come prescritto dalla Commissione Europea nel gennaio del 2018. Stabilisce che, a partire da oggi, il Lungomare partenopeo diventi plastic free. Scatta il divieto, fino al 30 settembre, di “utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non ...

Tutti al mare - da Carlotta Rondana a Sonia Bruganelli relax in spiaggia : Voglia di mare per tanti vip romani. Chi a Fregene, chi a Ostia, chi ad Ansedonia, anche un piccolo raggio di sole val bene il viaggio. E a postare sui social il desiderio di costume sono davvero in ...