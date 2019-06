Turchia | dal voto di Istanbul uno schiaffo alle ambizioni di Erdogan

Turchia - addio ad Hasankeyf : la città di 12.000 anni fa presto sommersa dalle acque di una mega diga [FOTO] : Per molti è la “culla della civiltà”, gli storici la chiamano Mesopotamia. Le rovine che per migliaia di anni hanno punteggiato il paesaggio della Turchia meridionale presto saranno perse per sempre. Una nuova diga costruita sul fiume Tigri potrebbe lasciare circa 50.000 persone senza casa nell’area, per non parlare delle perdite storiche incalcolabili. La nuova diga sul fiume fornirà irrigazione per l’agricoltura ed elettricità per la Turchia e ...

Bitter Sweet Ingredienti d’amore la nuova soap di Canale 5 arriva dalla Turchia : Bitter Sweet Ingredienti d’amore dal 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5Dopo la Spagna con Una Vita e Il Segreto Canale 5 punta sulla Turchia per rimpolpare il proprio pomeriggio dedicato alle soap. Da lunedì 10 giugno alle 14:45 arriva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore una serie turca composta da una stagione andata in onda tra luglio e dicembre nel proprio paese composta da 26 episodi che saranno quindi suddivisi e adeguati ...

Mar Jonio - intercettato veliero con 53 migranti salpato dalla Turchia : L'imbarcazione, un monoalbero di 15 metri, è stato individuato e intercettato dalla Guardia di Finanza. Fermato i due skipper di origine ucraina

Dalla Turchia al Messico - la politica estera schizofrenica di Trump : Prima decide di sganciarsi dal fronte siriano, poi ci ripensa e manda in missione il segretario di Stato per affermare, da Baghdad, che l’America rafforzerà la sua presenza in Iraq e nel Golfo Persico. Minaccia di assestare il colpo del k.o. al regime degli ayatollah, a colpi di sanzioni e di portaerei schierate nello Stretto di Hormuz, ma poi twitta messaggi di disponibilità a riprendere i negoziati con Teheran. Non basta. ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Migranti - la tratta dalla Turchia e il mistero degli scafisti russi : Mauro Indelicato Un veliero con 54 pachistani a bordo è approdato nel crotonese: Guardia di Finanza arresta due scafisti russi, la rotta turca dei Migranti continua ad essere molto attiva Dopo gli sbarchi dei giorni scorsi tra Lampedusa e le coste dell’agrigentino, adesso appare la Calabria ad essere interessata da un nuovo approdo di Migranti. Questa volta si tratta di una barca a vela con 54 persone a bordo, molto probabilmente ...

Turchia - Erdogan : se non vinco si rivota. Ma non fingiamo di cascare dal pero : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annulla le elezioni municipali inopinatamente perse il 31 marzo dal suo partito, l’Akp, nella sua Istanbul e ordina che si rifacciano: il sindaco della metropoli sul Bosforo, la sua roccaforte, non può essere espresso dall’opposizione. Si rivoti il 23 giugno e, questa volta, si voti bene. La decisione di Erdogan, anzi – formalmente – della commissione elettorale suprema turca, suscita giustamente sdegno ...