Tiro con l’arco | European Games 2019 | Sergio Pagni eliminato agli ottavi nel compound

Dramma Ospina - peggiorano le condizioni del padre : il portiere costretto a lasciare il riTiro della Colombia [DETTAGLI] : COPPA AMERICA – Dramma nelle ultime ore per la famiglia Ospina. Il portiere del Napoli, David, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale Colombiana, impegnata in Coppa America, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre. L’estremo difensore ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore, malato da tempo. Si era addrittura diffusa la notizia della morte del padre di Ospina, ...

Giochi Europei di Minsk – L’Italia del Tiro con l’arco si tinge… d’oro! Nespoli e Boari si aggiudicano il mixed team : Salgono a due le medaglie azzurre ai Giochi Europei di Minsk. Dopo il bronzo di ieri degli uomini arriva l’oro mixed team, ancora nell’arco olimpico, grazie a Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il successo vale il pass per Tokyo 2020 al femminile Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team delL’Italia vince l’oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) 5-1. Il ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : APOTEOSI ITALIA! Lucilla Boari e Mauro Nespoli trionfano nella gara mista! : Lucilla Boari e Mauro Nespoli trionfano nel mixed team dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). La coppia azzurra si è resa protagonista di un torneo eccezionale, che ha permesso all’Italia di conquistare il pass di qualificazione femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un grande risultato per il nostro movimento, che dopo il bronzo dei Mondiali (con Vanessa Landi al posto di Boari) si conferma ulteriormente ai vertici in ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Grazini - Rossi e Stanco in finale nel trap. Esposito e Centracchio ci provano nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 judo – C’è attesa per i due Italiani impegnati nei quarti di finale: Esposito e Centracchio a caccia delle medaglie. 12.52 judo – Sarà il bulgaro Ivanov il rivale del nostro Antonio Esposito nel match valido per le semifinali della categoria 81 kg uomini. 12.50 Tiro A VOLO – 22/25 per Pellielo. 117 totale, fuori dalla finale. Ci sarà solo Valerio Grazini ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Show tricolore nel trap : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 JUDO – A breve sarà il momento di Carola Paissoni. L’azzurra, nella -70 kg, se la vedrà agli ottavi di finale contro la polacca Daria Pogorzelec. 12.05 Tiro A VOLO – Sbagliano in tanti: Pellielo anche rientra tra i virtuali qualificati alla finale. Con un 25 anche per lui sarebbe matematico. 12.03 Tiro A VOLO – Due Italiane in finale nel trap al femminile: Silvana ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 ARCO – Comincia il quarto di finale tra Italia e Croazia nel Mixed Team (compund), in palio un posto tra le migliori quattro 11.26 CICLISMO – Dopo 15 km al comando un terzetto formato da bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully con 1’02” sul gruppo principale dove si trovano gli Italiani 11.22 Tiro A VOLO – Silvana Stanco e ...

I dettagli sul riTiro di Torres : “la mia ultima gara il 23 agosto contro Iniesta e Villa” : “La mia ultima partita da professionista sara’ il 23 agosto contro il Vissel Kobe. Sara’ molto emozionante dire addio al calcio accanto ai miei amici Andres Iniesta e David Villa. Ora godiamoci questi ultimi due mesi”. E’ il messaggio su Twitter da parte di Fernando Torres. Il calciatore ex Milan in settimana aveva annunciato il suo addio al calcio giocato adesso ha specificato tutti i dettagli con una partita ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 ARCO – Nel primo quarto di finale del Mixed Team (compound) la Turchia supera la Francia per 151-148 e accede alla semifinale 11.00 Tiro A VOLO – Si apre la seconda serie al femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi nelle posizioni di testa a caccia della finale 10.58 Tiro A VOLO – Conclusa la prima serie della mattinata per la qualificazione del Trap ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Lucilla Boari e Mauro Nespoli si qualificano per la finale e per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : Giungono buone notizie per l’Italia del Tiro con l’arco agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Lucilla Boari e Mauro Nespoli accedono alla finale per l’oro della gara mista a coppie, qualificandosi anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità. La competizione odierna metteva in palio per la vincitrice un solo tagliando per il Giappone. Considerando tuttavia che la Gran Bretagna, avversaria degli azzurri ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Paolo Monna si qualifica per la finale di pistola 10m - con il quarto punteggio : Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, dove sono in corso le gare valide per gli European Games 2019. Paolo Monna si è infatti qualificato alla finale del contest di pistola 10m totalizzando 582/600 punti. Ottima la regolarità del tiratore azzurro capace di sfoderare serie tre serie da 96 e tre serie da 98 per arrivare al primo obiettivo di giornata. A primeggiare davanti a tutti è stato invece il russo Artem ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Finale per il Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna avanza nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 JUDO – Successo anche per Fabio Basile nei 73 kg, il campione olimpico avanza al secondo turno avendo la meglio sull’austriaco Reiter 9.38 JUDO – Christian Parlati supera il primo turno negli 81 kg superando il croato Druzeda 9.35 Tiro A SEGNO – La Finale maschile andrà in scena alle 10.30, adesso la qualificazione femminile con Maria Varricchio e Margherita ...

RiTiro estivo Napoli : raduno il 6 luglio - doppia sfida con Barcellona tra le amichevoli : Il Napoli sarà nuovamente in Ritiro a Dimaro-Folgarida quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti si raduneranno nella località della Val di Sole il 6 luglio 2019. Qui effettueranno la preparazione fisica di pre-campionato fino al 26 luglio 2019. I tifosi azzurri, oltre a poter seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore, avranno modo di incontrare i loro beniamini e assistere ad una serie di spettacoli. In programma, poi, ci saranno tre ...