Tiro a volo | European Games 2019 | AZZURRE DA DELIRIO! Oro Silvana Stanco | argento Jessica

Tiro a volo - European Games 2019 : Valerio Grazini in finale nel trap maschile - eliminato Giovanni Pellielo : Valerio Grazini è in finale nel trap maschile agli European Games di Minsk: si assegna nel pomeriggio il secondo titolo nel Tiro a volo e questa volta sarà il vincitore a staccare il pass olimpico per la federazione d’appartenenza, dato che nessuno dei sei finalisti è già riuscito nell’intento. eliminato invece Giovanni Pellielo, nono. Vince le qualifiche il ceco Jiri Liptak, che eguaglia il record della manifestazione con 123/125, ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Silvana Stanco e Jessica Rossi in finale nel trap femminile! : Splendide notizie per l’Italia del Tiro a volo anche nella seconda giornata di eliminatorie del trap femminile agli European Games di Minsk: Silvana Stanco e Jessica Rossi, le due azzurre che hanno già staccato il pass olimpico per la Federazione italiana, vanno in finale rispettivamente con il secondo ed il quarto punteggio. Vince le eliminatorie la spagnola Fatima Galvez con 114/125, ma alle spalle dell’iberica c’è subito la ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia da podio nel ciclismo e nel Tiro a volo - tocca a Fabio Basile nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (23 giugno) – Gli azzurri in gara (23 giugno) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L’Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l’arco che mette in ...

Tiro a volo - European Games 2019 : nel trap femminile Silvana Stanco e Jessica Rossi sono seconda e terza dopo 75 piattelli! : Brilla l’Italia del Tiro a volo anche nella prime giornata di eliminatorie del trap femminile agli European Games di Minsk: Silvana Stanco e Jessica Rossi, le due azzurre che hanno già staccato il pass olimpico per la Federazione italiana, sono rispettivamente seconda e terza dopo 75 piattelli. In testa troviamo la spagnola Fatima Galvez con 70/75, ma alle spalle dell’iberica ci sono subito le due azzurre, con Silvana Stanco in ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : in Bielorussia si va a caccia delle carte olimpiche per Tokyo 2020 : Il Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex è pronto ad accogliere le gare di Tiro a volo che si terranno a Minsk, durante la seconda edizione dei Giochi Europei. Un impianto rimesso a nuovo per l’occasione che si trasformerà nel teatro di gare – riservate agli shooter del Vecchio Continente – dal “profumo di spareggio” verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella capitale bielorussa infatti sbriciolare più piattelli ...

Tennis - la risalita di Sara Errani passa dalla vittoria del torneo ITF dell’Antico Tiro a Volo a Roma : Mentre il circuito WTA prosegue per le vie dell’erba tra ‘s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham e Maiorca, c’è chi sui prati per quest’anno non mette piede perché, sulla terra rossa, sta cercando di ritrovare sensazioni, punti e soprattutto continuità. E’ Sara Errani, che dopo un periodo durissimo seguito al secondo rientro ha deciso di ripartire dai tornei ITF e questa settimana, a Roma, ha vinto quello da 60.000 ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su Grazini e Pellielo : Per il Tiro a volo internazionale è il momento di tornare in pedana a sbriciolare piattelli. Inizia la lunga volata verso i Mondiali di Lonato 2019, che si terranno a inizio luglio, ma prima ancora vi saranno i Giochi Europei di Minsk; dove ci sarà la possibilità di ricercare la carta olimpica in previsione di Tokyo 2020. Un momento delicato quindi che apre la calda estate di Trap e Skeet. Proprio quel Trap dove, al maschile, l’Italia è ...

Giro d’Italia – Favolosa vittoria di Giulio Ciccone sul MorTirolo : che attacco di Nibali - ma Carapaz non molla : Strepitosa vittoria di Giulio Ciccone al termine di una lunga fuga sul Mortirolo: Nibali balza al secondo posto in classifica Finalmente il Mortirolo! Il Giro d’Italia 2019 entra nel vivo con l’inizio dell’ultima settimana, quella decisiva, che ha regalato sin da subito fortissime emozioni. I protagonisti indiscussi sono stati i fuggitivi, Giulio Ciccone e Hirt, che sul finale hanno regalato grande spettacolo con la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : nel trap misto Daniele Resca e Silvana Stanco trionfano allo shoot-off! : Si tinge d’azzurro la prova di chiusura della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: Daniele Resca e Silvana Stanco trionfano nel trap misto nella prima circostanza in cui si applicano le nuove regole. Dopo le qualifiche infatti le prime due classificate sparano per la vittoria e la terza e la quarta per il gradino più basso del podio. Nella finalissima l’Italia di Daniele Resca e Silvana Stanco supera ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : carte olimpiche del trap maschile a Cipro e Gran Bretagna : SI è appena conclusa a Changwon, in Corea del Sud, la finale del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: conquistano le due carte olimpiche in palio Cipro e Gran Bretagna, con la vittoria di Andreas Makri allo shoot-off su Matthew John Coward-Holley. Completa il podio l’australiano James Willett. La vittoria del cipriota Andreas Makri sul britannico Matthew John Coward-Holley arriva dopo il 45-45 dei primi 50 ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : azzurri del trap tutti eliminati - restano poche carte per Tokyo 2020 : Si sono concluse le qualifiche maschili del trap nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Changwon, in Corea del Sud: purtroppo nessun azzurro rientra tra i primi sei e suona così un campanello d’allarme per l’Italia in ottica Tokyo 2020, dato che questa resta l’unica specialità a non aver qualificato atleti, ed ora mancano soltanto sei posti da assegnare in gara. Chiudono nel gruppo al 16° posto Erminio Frasca e Mauro ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : nel trap femminile Silvana Stanco è quarta - vince Deng Weiyun : Cala il sipario anche sulla prima finale del trap nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: la prova femminile vede in casa Italia il quarto posto di Silvana Stanco ed in generale la doppietta cinese con Deng Weiyun, prima, e Wang Xiaojing, seconda. Completa il podio la statunitense Ashley Carroll. Carte olimpiche assegnate sin dall’ingresso in finale: le uniche due tra le migliori sei a non aver ancora ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Silvana Stanco sarà nella finale del Trap femminile : Al termine di un lungo shoot-off anche l’Italia potrà dire di avere nuovamente una sua rappresentante in una finale della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Changwon. Il merito è di Silvana Stanco (118+2) che con il sesto e ultimo punteggio utile si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo in Corea nel Trap femminile. L’azzurra, nello spareggio che comprendeva la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : azzurri a centro gruppo nelle qualifiche del Trap maschile. De Filippis è 40° : Prosegue a Changwon il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, che in queste giornate vede in pedana gli interpreti del Trap maschile e femminile. Gli uomini infatti hanno appena concluso il turno d’esordio nelle qualificazioni e in casa Italia – dove a livello di carte olimpiche, mancano solo i due slot relativi a questa specialità – la situazione non sembra essere delle più felici, anche se i ...