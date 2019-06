TIM blocca la “fuga” di Vodafone | 5G pronto a Torino | Milano e Roma | attivazione

Protesta maritTIMi blocca navi a Bastia : 20.39 Turisti, a bordo di 4 navi ferme in porto, in balia di uno sciopero dei lavoratori portuali in Corsica: paralizzato il porto di Bastia per l'intera giornata. La Protesta ha impedito al traghetto 'Moby Zazà' di lasciare l'isola. La nave dovrebbe arrivare a Genova. A bordo 400 persone, tra le quali molti vacanzieri italiani. "I marittimi sembravano pirati. Gridavano 'Siamo in Corsica, qui si comanda noi. Da qui non scende nessuno e non ...

Pakistan - alpinisti travolti da valanga : c'è una vitTIMa - bloccati 4 italiani. Dovevano raggiungere cima inviolata : Sette alpinisti, tra cui quattro italiani, sono stati travolti da una valanga in Pakistan a quota 5.300 metri, nella valle di Ishkoman del distretto di Ghizer. Uno dei tre alpinisti Pakistani che partecipavano alla spedizione, guidata dall’italiano Tarcisio Bellò, sarebbe morto.Le operazioni di soccorso saranno gestite da personale specializzato dell’esercito a partire da domattina a causa della cattive condizioni meteo. L'incidente stando ...

Decreto Sblocca Cantieri - l’ulTIMa ipocrisia : Sfiniti dai continui no dei Cinque stelle a quasi ogni opera pubblica, la Lega ha partorito un Decreto per dar la colpa al governo precedente. Così, invece di piegare i grillini, sostituire Toninelli e mettere più soldi sugli investimenti pubblici, ecco servito lo Sblocca Cantieri.Ma il Decreto approvato non è affatto innocuo e non si limita alla propaganda. Infatti smonta (questa volta davvero) il Codice degli appalti ...

Calciomercato Milan : Sensi - trattativa sbloccata? Le ulTIMe : Dopo un periodo di stand-by, il Milan ha ripreso i contatti con Stefano Sensi del Sassuolo e prepara l’offerta decisiva per completare l’acquistoCalciomercato / Milan / Sensi – Settimana importante quella che si appresta a passare il Milan, che nella giornata di venerdì potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, ovvero Marco Giampaolo, mentre la nuova società sembra essere già completata, con gli arrivi di Boban e Massara ...

Altro che Sbloccacantieri : a Savona l’ulTIMo cantiere è a rischio : A Savona, nel cantiere che nel 75 costruì lo yacht di Khashoggi (il “Mohammedia”, secondo il Lloyd’s register, una delle barche più belle mai costruite), la temperatura emotiva dei dipendenti ricorda quella della corazzata Potemkin. “Io lavoravo qui già a 18 anni e l’ho vissuta tutta questa storia – dice amaro Gianni Rocca – negli anni 60, quando la collina è franata sull’area in cui si varano le barche, abbiamo passato ...

UlTIMe notizie/ Di oggi - ulTIM'ora : Approvato decreto sblocca cantieri - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Approvato il decreto sblocca cantieri; Lettera dell'Unione Europea sul debito italiano, 5 giugno 2019,.

Verona - diparTIMento annulla la cattedra perché vince il candidato “sbagliato”. Tar gli dà ragione - ma nomina resta bloccata : Un ambito posto da professore associato, un concorso con un vincitore imprevisto e il pasticcio è fatto: a Verona una cattedra in letteratura francese diventa il simbolo di come a volte funziona (o meglio, non funziona) l’università italiana. Il dipartimento preferisce rinunciare al posto che aveva appena messo a bando piuttosto che assumere il candidato “sbagliato”. Ma questo strano “harakiri” accademico rischia di costare caro: ...

Maltempo Sicilia : vento forte blocca diversi collegamenti maritTIMi : La bassa pressione in azione sull'Italia sta portando intensi venti dai quadranti meridionali al Sud e sull'area del medio-basso Tirreno. Disagi vengono registrati ai trasporti marittimi della...

LIVE Serie A calcio - ulTIMa giornata in DIRETTA : l’Atalanta raddoppia - Milan di nuovo in vantaggio sulla SPAL - la sblocca anche l’Inter : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Usa-Cina - ulTIMe notizie : Google blocca vendite a Huawei : Usa-Cina, ultime notizie: Google blocca vendite a Huawei Il conflitto Usa-Cina di questi ultimi mesi non è mai stato unicamente relativo alla sfera commerciale. L’ambito tecnologico è sempre stato presente, e mai in secondo piano. Sia per ciò che riguarda la supremazia delle aziende di uno o dell’altro paese nelle industrie più legate a processi di innovazione, sia per considerazioni relative ai temi della cybersicurezza. La ...

Sicilia : sequestro droga su veliero - 'Solen' bloccato al largo di MaretTIMo : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato bloccato al largo di Marettimo il veliero 'Solen 1' con a bordo oltre 5 tonnellate di droga. Si tratta di un monoalbero di 12 metri battente bandiera turca. Ad individuare il veliero con la droga sono state le autorità francesi che hanno segnalato la presenza

Ponte di Genova - una prima azienda bloccata dall’anTIMafia : prima interdittiva antimafia per una azienda impegnata nei lavori di Ponte Morandi. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato dalla Direzione investigativa antimafia alla Tecnodem srl con sede a Napoli. L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. La Tecnodem, che si occupa di demoliz...

