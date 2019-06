Terremoto | scossa magnitudo 3 7 ai Castelli Romani | paura a Roma nella notte MAPPE e

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 - 7 a Roma. Stop alla metro C : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale a una profondità di 9 km. Atac ha fermato la circolazione della metro C per compiere delle verifiche. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.7 ore 22:43 IT del 23-06-2019 a 3 km NE Colonna (RM) Prof=9Km #INGV_22524231 https://t.co/uLPbsPEIpF — INGVterremoti (@INGVterremoti) 23 giugno ...

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle a Roma intorno alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale

Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle

Terremoto in Francia - forte (e insolita) scossa nel giorno del solstizio : case danneggiate : Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della...