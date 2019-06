Terremoto Roma | risentimento del 5° grado Mercalli a Colonna | San Cesareo e Zagarolo

Terremoto - scossa avvertita a Roma : magnitudo 3 - 7. Paura e gente in strada - ma nessun danno a cose e persone : Epicentro individuato a nord-est di Colonna a 9 km di profondità. Il sindaco: "nessun danno a cose o persone, ma la gente è in strada"

Terremoto - scossa avvertita a Roma : non ci sarebbero danni a persone o cose : Una scossa di Terremoto pari a 3.7 gradi sulla scala Richter è stata registrata a Colonna, nella provincia di Roma, alle 22:43. I sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato l'ipocentro del sisma a 9 km di profondità. Il movimento tellurico è stato ampiamente avvertito dalla popolazione, soprattutto nella Capitale, ma non risulterebbero danni a persone o cose. I comuni vicini l'epicentro Da quanto si apprende sul ...

Terremoto Roma oggi - scossa M 4.1 corretta 3.7/ Ingv ultime notizie : Metro C chiusa : Terremoto Roma oggi, 23 giugno 2019: scossa di magnitudo 4.1 corretta 3.7. Ingv, ultime notizie sul sisma: Metro C chiusa per verifiche, segnala Atac.

Scossa di Terremoto a sud-est di Roma. Paura e lievi danni a Colonna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale a una profondità di 9 km. I comuni interessati dal sisma, oltre a Colonna, sono San Cesareo, Gallicano nel Lazio e Zagarolo. A Colonna sono in corso, a quanto si apprende, verifiche da parte della Protezione Civile visto che alcuni edifici sarebbero stati lesionati. Al ...

Terremoto vicino Roma : avvertito fino a Latina e Frosinone. Raggiunto quinto grado mercalli per l'INGV : Vi abbiamo informato pochi minuti fa della scossa di Terremoto di moderata entità chiaramente avvertita a Roma e tutte le aree limitrofe e non solo. Stando alle numerose segnalazioni giunte in...

